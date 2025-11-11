Данія виділяє для України новий пакет військової допомоги: що він передбачає

Уряд Данії та парламентський комітет погодили 28-й пакет військової допомоги Україні на суму 1,4 мільярда данських крон (близько 217 млн доларів), повідомило Міністерство оборони країни, пише УНН.

Пакет передбачає фінансування програми спільного виробництва зброї в Україні – "данської моделі" – на 100 млн крон, понад 370 млн крон виділяють на ініціативу PURL для закупівлі американського озброєння, а 80 млн крон – на пальне через Агенцію НАТО.

НАТО продовжить підтримку України: росія не досягла стратегічної перемоги - BBC

За допомогою цього пакета допомоги ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи PURL