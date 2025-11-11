Данія виділяє для України новий пакет військової допомоги: що він передбачає
Данія погодила 28-й пакет військової допомоги Україні на суму 1,4 мільярда данських крон. Він передбачає фінансування спільного виробництва зброї, закупівлю американського озброєння та пальне.
Уряд Данії та парламентський комітет погодили 28-й пакет військової допомоги Україні на суму 1,4 мільярда данських крон (близько 217 млн доларів), повідомило Міністерство оборони країни, пише УНН.
Деталі
Пакет передбачає фінансування програми спільного виробництва зброї в Україні – "данської моделі" – на 100 млн крон, понад 370 млн крон виділяють на ініціативу PURL для закупівлі американського озброєння, а 80 млн крон – на пальне через Агенцію НАТО.
За допомогою цього пакета допомоги ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи PURL
Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) дозволяє США та НАТО оперативно постачати озброєння Україні відповідно до пріоритетних потреб Збройних сил, фінансованих партнерами через спеціальний рахунок НАТО.
