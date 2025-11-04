ukenru
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3376 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11339 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22891 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23429 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17875 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17635 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв'язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15037 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20999 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47090 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Україна та Норвегія створять спільне оборонне підприємство – Шмигаль

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Денис Шмигаль та міністр оборони Норвегії Торе Сандвік підписали меморандуми про єдині стандарти якості оборонної продукції та створення спільного оборонного підприємства. Норвегія виділить 7 мільярдів доларів на оборонні потреби України наступного року.

Україна та Норвегія створять спільне оборонне підприємство – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав свій робочий візит до Норвегії зі зустрічі з міністром оборони країни Торе Сандвіком. Під час переговорів сторони підписали два важливі меморандуми – про єдині стандарти якості оборонної продукції та про створення спільного українсько-норвезького оборонного підприємства. Про це повідомив Шмигаль у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За підсумками зустрічі підписали меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах наших угод. Маємо забезпечувати війська виключно якісним озброєнням 

– наголосив Шмигаль.

Ще одним кроком у зміцненні партнерства стало підписання угоди між українською та норвезькою компаніями про створення спільного виробництва в Україні.

Це зміцнить наш оборонно-промисловий потенціал 

– підкреслив прем’єр.

Сторони також обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей та обмін досвідом у боротьбі з ворожими дронами.

Міністр оборони Шмигаль зустрівся із хорватським колегою: домовилися про спільне виробництво озброєння27.10.25, 17:57 • 4539 переглядiв

Обговорили з колегою пріоритетні потреби ЗСУ й посилення протиповітряної оборони. Україна готова ділитися досвідом у протидії ворожим дронам 

– повідомив Шмигаль.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік підтвердив подальшу підтримку України та оголосив, що наступного року Норвегія виділить $7 млрд на оборонні потреби.

Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей 

– зазначив Шмигаль.

Україна вперше візьме участь у зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF), що стане ще одним кроком у зміцненні оборонної взаємодії з партнерами.

Норвегія прийме зустріч міністрів оборони JEF 4-5 листопада: планується участь Шмигаля03.11.25, 20:59 • 2920 переглядiв

Степан Гафтко

Політика
Техніка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Збройні сили України
Норвегія
Україна
Денис Шмигаль
F-16 Fighting Falcon