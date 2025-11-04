Україна та Норвегія створять спільне оборонне підприємство – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав свій робочий візит до Норвегії зі зустрічі з міністром оборони країни Торе Сандвіком. Під час переговорів сторони підписали два важливі меморандуми – про єдині стандарти якості оборонної продукції та про створення спільного українсько-норвезького оборонного підприємства. Про це повідомив Шмигаль у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

За підсумками зустрічі підписали меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах наших угод. Маємо забезпечувати війська виключно якісним озброєнням

Ще одним кроком у зміцненні партнерства стало підписання угоди між українською та норвезькою компаніями про створення спільного виробництва в Україні.

Це зміцнить наш оборонно-промисловий потенціал

Сторони також обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей та обмін досвідом у боротьбі з ворожими дронами.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік підтвердив подальшу підтримку України та оголосив, що наступного року Норвегія виділить $7 млрд на оборонні потреби.

Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей