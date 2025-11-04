Украина и Норвегия создадут совместное оборонное предприятие – Шмыгаль
Денис Шмыгаль и министр обороны Норвегии Торе Сандвик подписали меморандумы о единых стандартах качества оборонной продукции и создании совместного оборонного предприятия. Норвегия выделит 7 миллиардов долларов на оборонные нужды Украины в следующем году.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал свой рабочий визит в Норвегию со встречи с министром обороны страны Торе Сандвиком. В ходе переговоров стороны подписали два важных меморандума – о единых стандартах качества оборонной продукции и о создании совместного украинско-норвежского оборонного предприятия. Об этом сообщил Шмыгаль в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
По итогам встречи подписали меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, производимой или поставляемой в рамках наших соглашений. Мы должны обеспечивать войска исключительно качественным вооружением
Еще одним шагом в укреплении партнерства стало подписание соглашения между украинской и норвежской компаниями о создании совместного производства в Украине.
Это укрепит наш оборонно-промышленный потенциал
Стороны также обсудили усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и обмен опытом в борьбе с вражескими дронами.
Обсудили с коллегой приоритетные потребности ВСУ и усиление противовоздушной обороны. Украина готова делиться опытом в противодействии вражеским дронам
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подтвердил дальнейшую поддержку Украины и объявил, что в следующем году Норвегия выделит $7 млрд на оборонные нужды.
Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских возможностей
Украина впервые примет участие во встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF), что станет еще одним шагом в укреплении оборонного взаимодействия с партнерами.
