Украина и Норвегия создадут совместное оборонное предприятие – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал свой рабочий визит в Норвегию со встречи с министром обороны страны Торе Сандвиком. В ходе переговоров стороны подписали два важных меморандума – о единых стандартах качества оборонной продукции и о создании совместного украинско-норвежского оборонного предприятия. Об этом сообщил Шмыгаль в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

По итогам встречи подписали меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, производимой или поставляемой в рамках наших соглашений. Мы должны обеспечивать войска исключительно качественным вооружением

Еще одним шагом в укреплении партнерства стало подписание соглашения между украинской и норвежской компаниями о создании совместного производства в Украине.

Стороны также обсудили усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и обмен опытом в борьбе с вражескими дронами.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подтвердил дальнейшую поддержку Украины и объявил, что в следующем году Норвегия выделит $7 млрд на оборонные нужды.

Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских возможностей