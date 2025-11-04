ukenru
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
Украина и Норвегия создадут совместное оборонное предприятие – Шмыгаль

Киев • УНН

 758 просмотра

Денис Шмыгаль и министр обороны Норвегии Торе Сандвик подписали меморандумы о единых стандартах качества оборонной продукции и создании совместного оборонного предприятия. Норвегия выделит 7 миллиардов долларов на оборонные нужды Украины в следующем году.

Украина и Норвегия создадут совместное оборонное предприятие – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал свой рабочий визит в Норвегию со встречи с министром обороны страны Торе Сандвиком. В ходе переговоров стороны подписали два важных меморандума – о единых стандартах качества оборонной продукции и о создании совместного украинско-норвежского оборонного предприятия. Об этом сообщил Шмыгаль в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По итогам встречи подписали меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, производимой или поставляемой в рамках наших соглашений. Мы должны обеспечивать войска исключительно качественным вооружением 

– подчеркнул Шмыгаль.

Еще одним шагом в укреплении партнерства стало подписание соглашения между украинской и норвежской компаниями о создании совместного производства в Украине.

Это укрепит наш оборонно-промышленный потенциал 

– подчеркнул премьер.

Стороны также обсудили усиление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и обмен опытом в борьбе с вражескими дронами.

Обсудили с коллегой приоритетные потребности ВСУ и усиление противовоздушной обороны. Украина готова делиться опытом в противодействии вражеским дронам 

– сообщил Шмыгаль.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подтвердил дальнейшую поддержку Украины и объявил, что в следующем году Норвегия выделит $7 млрд на оборонные нужды.

Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских возможностей 

– отметил Шмыгаль.

Украина впервые примет участие во встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF), что станет еще одним шагом в укреплении оборонного взаимодействия с партнерами.

