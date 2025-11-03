Норвегия примет встречу министров обороны JEF 4-5 ноября: планируется участие Шмыгаля

Министры обороны десяти стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (JEF) соберутся в Норвегии. На встречу также прибудет министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на газету VG.

"Я хотел бы назвать эту встречу министров обороны исторической", - отметил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Он говорит, что в Буде соберутся Объединенные экспедиционные силы (JEF). Это сотрудничество десяти скандинавских и североевропейских стран в сфере безопасности и обороны под руководством Великобритании.

Глава минобороны Норвегии считает, что встреча является исторической по двум причинам.

"Это первая встреча министров обороны JEF при физическом участии министра обороны Украины, и это первая встреча министров обороны JEF, которая проводится к северу от Полярного круга", - добавил Сандвик.

Издание отмечает, что это первый визит нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Норвегию.

Кроме него, также будут присутствовать министры обороны Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и, конечно же, Норвегии.

"Команда для встреч в JEF будет тем, как мы будем укреплять сотрудничество и безопасность в Северной Европе. Мы также сможем продемонстрировать новый центр воздушных операций НАТО в Буде", - резюмировал Сандвик.

