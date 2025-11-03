Норвегия примет встречу министров обороны JEF 4-5 ноября: планируется участие Шмыгаля

$42.080.01
