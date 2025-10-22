$41.740.01
10:59
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
09:47 • 10647 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 12884 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 18782 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 27701 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
22 октября, 05:20 • 27020 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 34949 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45487 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43988 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35275 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Золото
Ту-95
БМ-21 «Град»

Норвегия выделяет около 150 млн долларов Украине: на что пойдут средства

Киев • УНН

 1264 просмотра

Дополнительные 1,5 млрд норвежских крон (около 150 млн долларов) будут направлены на электроэнергию и отопление. Средства поступают через Инвестиционную рамку ЕС для Украины.

Норвегия выделяет около 150 млн долларов Украине: на что пойдут средства

Норвегия выделяет дополнительные 1,5 млрд норвежских крон на обеспечение Украины электроэнергией и отоплением. Это составляет примерно 150 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на норвежское правительство.

Подробности

Эти средства предоставляются в сотрудничестве с Евросоюзом и направлены на удовлетворение энергетических потребностей Украины во время четвертой зимы полномасштабной войны с Россией.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что его страна вместе с ЕС усиливает усилия, чтобы обеспечить украинские домохозяйства, предприятия и учреждения доступом к электроэнергии в условиях российских обстрелов.

Финансирование из Норвегии поступает через Инвестиционную рамку ЕС для Украины (UIF). Цель проекта - мобилизация государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины после разрушений, вызванных российской агрессией. Это первый случай, когда Украина получит поддержку от Норвегии непосредственно через этот инструмент.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская прибыли в Норвегию 22 октября.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Йонас Гар Стере
благотворительность
Европейский Союз
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина
Елена Зеленская