Норвегия выделяет около 150 млн долларов Украине: на что пойдут средства
Киев • УНН
Дополнительные 1,5 млрд норвежских крон (около 150 млн долларов) будут направлены на электроэнергию и отопление. Средства поступают через Инвестиционную рамку ЕС для Украины.
Норвегия выделяет дополнительные 1,5 млрд норвежских крон на обеспечение Украины электроэнергией и отоплением. Это составляет примерно 150 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на норвежское правительство.
Подробности
Эти средства предоставляются в сотрудничестве с Евросоюзом и направлены на удовлетворение энергетических потребностей Украины во время четвертой зимы полномасштабной войны с Россией.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что его страна вместе с ЕС усиливает усилия, чтобы обеспечить украинские домохозяйства, предприятия и учреждения доступом к электроэнергии в условиях российских обстрелов.
Финансирование из Норвегии поступает через Инвестиционную рамку ЕС для Украины (UIF). Цель проекта - мобилизация государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины после разрушений, вызванных российской агрессией. Это первый случай, когда Украина получит поддержку от Норвегии непосредственно через этот инструмент.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская прибыли в Норвегию 22 октября.