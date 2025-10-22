Зеленський прибув до Норвегії: деталі візиту

Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська прибули до Норвегії. Про це повідомляє УНН з посиланням на VG.

Деталі

"Президент Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська прибули до Норвегії в середу вдень", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере був присутній в аеропорту, щоб зустріти пару.

"Норвегія підтримує Україну в прагненні до міцного та справедливого миру, на який заслуговує український народ", – йдеться у пресрелізі Стере.

Президент здійснює турне Європою і проведе переговори з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере, а також з іншими посадовцями, після чого вирушить до шведського міста Лінчепінг, де оборонна компанія Saab будує винищувач Jas Gripen.

Як заявляв прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, ідеться про значний промисловий контракт.

У зв'язку з обмеженим часом зустріч із норвежцями відбудеться у Гардермуені - аеропорту Осло, пише видання.

Повідомляється, що головним питанням порядку денного зустрічі зі прем'єром Норвегії Стере, ймовірно, буде нова європейська мирна ініціатива для України, яку Стере підписав цього тижня із Зеленським та кількома європейськими лідерами.

У заяві йдеться про те, що війну необхідно негайно зупинити, а припинення вогню має базуватися на поточній лінії фронту всередині території України.

Доповнення

Володимир Зеленський разом з європейськими союзниками виступає за негайне припинення вогню. У спільній заяві таких представників країн, як канцлер ФРН Мерц, президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Британії Стармер пропонується розглядати відправною точкою переговорів поточну лінію зіткнення.

