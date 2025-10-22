Зеленский прибыл в Норвегию: детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская прибыли в Норвегию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VG.

Подробности

"Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская прибыли в Норвегию в среду днем", - говорится в сообщении.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стере присутствовал в аэропорту, чтобы встретить пару.

"Норвегия поддерживает Украину в стремлении к прочному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", – говорится в пресс-релизе Стере.

Президент совершает турне по Европе и проведет переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, а также с другими должностными лицами, после чего отправится в шведский город Линчёпинг, где оборонная компания Saab строит истребитель Jas Gripen.

Как заявлял премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, речь идет о значительном промышленном контракте.

В связи с ограниченным временем встреча с норвежцами состоится в Гардермуэне - аэропорту Осло, пишет издание.

Сообщается, что главным вопросом повестки дня встречи с премьером Норвегии Стере, вероятно, будет новая европейская мирная инициатива для Украины, которую Стере подписал на этой неделе с Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения

В заявлении говорится о том, что войну необходимо немедленно остановить, а прекращение огня должно базироваться на текущей линии фронта внутри территории Украины.

Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg

Дополнение

Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками выступает за немедленное прекращение огня. В совместном заявлении таких представителей стран, как канцлер ФРГ Мерц, президент Франции Макрон, премьер-министр Британии Стармер предлагается рассматривать отправной точкой переговоров текущую линию соприкосновения.

https://unn.ua/news/yevropeiski-lidery-pidtrymaly-prypynennia-vohniu-v-ukraini-ta-perehovory-na-osnovi-potochnoi-linii-zitknennia