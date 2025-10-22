Зеленский прибыл в Норвегию: детали визита
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Норвегию. Их встретил премьер-министр Йонас Гар Стере, который заявил о поддержке Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на VG.
Подробности
"Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская прибыли в Норвегию в среду днем", - говорится в сообщении.
Премьер-министр страны Йонас Гар Стере присутствовал в аэропорту, чтобы встретить пару.
"Норвегия поддерживает Украину в стремлении к прочному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", – говорится в пресс-релизе Стере.
Президент совершает турне по Европе и проведет переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, а также с другими должностными лицами, после чего отправится в шведский город Линчёпинг, где оборонная компания Saab строит истребитель Jas Gripen.
Как заявлял премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, речь идет о значительном промышленном контракте.
В связи с ограниченным временем встреча с норвежцами состоится в Гардермуэне - аэропорту Осло, пишет издание.
Сообщается, что главным вопросом повестки дня встречи с премьером Норвегии Стере, вероятно, будет новая европейская мирная инициатива для Украины, которую Стере подписал на этой неделе с Зеленским и несколькими европейскими лидерами.
В заявлении говорится о том, что войну необходимо немедленно остановить, а прекращение огня должно базироваться на текущей линии фронта внутри территории Украины.
Дополнение
Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками выступает за немедленное прекращение огня. В совместном заявлении таких представителей стран, как канцлер ФРГ Мерц, президент Франции Макрон, премьер-министр Британии Стармер предлагается рассматривать отправной точкой переговоров текущую линию соприкосновения.
