Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
Киев • УНН
Владимир Зеленский и европейские лидеры, включая Мерца, Макрона и Стармера, выступили за немедленное прекращение огня. Они предлагают рассматривать текущую линию соприкосновения как отправную точку для переговоров, поддерживая позицию Трампа.
Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками выступает за немедленное прекращение огня. В совместном заявлении таких представителей стран, как канцлер ФРГ Мерц, президент Франции Макрон, премьер-министр Британии Стармер предлагается рассматривать отправной точкой переговоров текущую линию соприкосновения.
Передает УНН со ссылкой на Gov.uk.
Детали
Относительно мира в Украине опубликовано совместное заявление президентов Зеленского, Стубба, Косты, Макрона, премьер-министров Фредериксен, Стармера, Мелони, Туска, Штере, а также канцлера ФРГ Мерца, главы Европейской комиссии фон дер Ляйен по поводу следующего:
Лидеры Европы едины в "стремлении к справедливому и прочному миру", которого заслуживает народ Украины.
Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой.
Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру, впрочем, Россия демонстрирует тактику затягивания, что Россия неоднократно показывала. В совместном заявлении подчеркнут очевидный факт того, что "Путин продолжает выбирать насилие и разрушение".
Мы четко понимаем, что Украина должна быть в сильнейшей возможной позиции – до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир.
Также отмечено о разработке мер для использования полной стоимости иммобилизованных суверенных активов России, - это является важным получением Украиной необходимых ресурсов.
Лидеры встретятся позже на этой неделе в Европейском Совете и в формате "Коалиция желающих", чтобы обсудить, как продолжить эту работу и в дальнейшем поддерживать Украину, - заявляют представители объединенной Европы.
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые европейские лидеры сами желают обратиться к Дональду Трампу с просьбой о предоставлении Украине ракет Tomahawk.