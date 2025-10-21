Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения

Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками выступает за немедленное прекращение огня. В совместном заявлении таких представителей стран, как канцлер ФРГ Мерц, президент Франции Макрон, премьер-министр Британии Стармер предлагается рассматривать отправной точкой переговоров текущую линию соприкосновения.

Передает УНН со ссылкой на Gov.uk.

Относительно мира в Украине опубликовано совместное заявление президентов Зеленского, Стубба, Косты, Макрона, премьер-министров Фредериксен, Стармера, Мелони, Туска, Штере, а также канцлера ФРГ Мерца, главы Европейской комиссии фон дер Ляйен по поводу следующего:

Лидеры Европы едины в "стремлении к справедливому и прочному миру", которого заслуживает народ Украины.

Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой.

Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру, впрочем, Россия демонстрирует тактику затягивания, что Россия неоднократно показывала. В совместном заявлении подчеркнут очевидный факт того, что "Путин продолжает выбирать насилие и разрушение".

Мы четко понимаем, что Украина должна быть в сильнейшей возможной позиции – до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир.