Деякі європейські лідери хочуть звертатися до Трампа щодо Tomahawk для України - Зеленський

08:37
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 04:24
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святихPhoto20 жовтня, 01:06
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди20 жовтня, 04:49
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський07:56
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Європа
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48
Дипломатка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times

Деякі європейські лідери хочуть звертатися до Трампа щодо Tomahawk для України - Зеленський

Київ • УНН

 380 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі європейські лідери самі бажають звернутися до Дональда Трампа з проханням про надання Україні ракет Tomahawk. Він наголосив, що питання не лише в наявності зброї, а й у її використанні за військовими цілями та в координації.

Деякі європейські лідери хочуть звертатися до Трампа щодо Tomahawk для України - Зеленський
army.mil

Деякі європейські лідери самі хочуть звертатися з проханням до президента США Дональда Трампа щодо надання Україні ракет Tomahawk. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є Tomahawk. Питання ж не просто в Tomahawk  як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати

- відповів Зеленський на запитання, чи Україна просила європейських лідерів, щоб вони від свого імені попросили Трампа надати Tomahawk.

Президент наголосив, що зрозуміло, що їх використання відбуватиметься по військових цілях і в координації, але "самі обираєм цей шлях".

Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з Президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації. У нас в Ірландії була зупинка на дозаправку. І в цей момент, коли ми зупинялися, Андрій Єрмак виходив на звʼязок з усіма NSA, вони спілкувалися. Тобто ми в постійному контакті з NSA європейських країн, і разом вибудовуємо нашу спільну позицію, і далі вони теж будуть звертатись в різних форматах до Сполучених Штатів Америки

- розповів Зеленський.

Зеленський озвучив, з ким з європейських партнерів говорив після зустрічі з Трампом18.10.25, 00:12

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не можуть віддати всю свою зброю Україні. При цьому він підкреслив, що є дуже добрим до Президента Володимира Зеленського.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа продовжить роботу над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно.

Передача Tomahawk Україні не ескалює війну, а стане симетричною відповіддю на використання рф крилатих ракет - ISW16.10.25, 06:35

Анна Мурашко

