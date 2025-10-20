Деякі європейські лідери хочуть звертатися до Трампа щодо Tomahawk для України - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі європейські лідери самі бажають звернутися до Дональда Трампа з проханням про надання Україні ракет Tomahawk. Він наголосив, що питання не лише в наявності зброї, а й у її використанні за військовими цілями та в координації.
Деякі європейські лідери самі хочуть звертатися з проханням до президента США Дональда Трампа щодо надання Україні ракет Tomahawk. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.
Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є Tomahawk. Питання ж не просто в Tomahawk як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати
Президент наголосив, що зрозуміло, що їх використання відбуватиметься по військових цілях і в координації, але "самі обираєм цей шлях".
Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з Президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації. У нас в Ірландії була зупинка на дозаправку. І в цей момент, коли ми зупинялися, Андрій Єрмак виходив на звʼязок з усіма NSA, вони спілкувалися. Тобто ми в постійному контакті з NSA європейських країн, і разом вибудовуємо нашу спільну позицію, і далі вони теж будуть звертатись в різних форматах до Сполучених Штатів Америки
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не можуть віддати всю свою зброю Україні. При цьому він підкреслив, що є дуже добрим до Президента Володимира Зеленського.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа продовжить роботу над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно.
