Деякі європейські лідери хочуть звертатися до Трампа щодо Tomahawk для України - Зеленський

Деякі європейські лідери самі хочуть звертатися з проханням до президента США Дональда Трампа щодо надання Україні ракет Tomahawk. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є Tomahawk. Питання ж не просто в Tomahawk як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати - відповів Зеленський на запитання, чи Україна просила європейських лідерів, щоб вони від свого імені попросили Трампа надати Tomahawk.

Президент наголосив, що зрозуміло, що їх використання відбуватиметься по військових цілях і в координації, але "самі обираєм цей шлях".

Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з Президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації. У нас в Ірландії була зупинка на дозаправку. І в цей момент, коли ми зупинялися, Андрій Єрмак виходив на звʼязок з усіма NSA, вони спілкувалися. Тобто ми в постійному контакті з NSA європейських країн, і разом вибудовуємо нашу спільну позицію, і далі вони теж будуть звертатись в різних форматах до Сполучених Штатів Америки - розповів Зеленський.

