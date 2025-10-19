$41.640.00
Ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні - Трамп

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США не можуть віддати всю свою зброю Україні, оскільки це загрожує інтересам країни. Він зазначив, що США самі потребують ракети "Томагавк", які просить Україна.

Ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні - Трамп

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не можуть віддати всю свою зброю Україні. При цьому він підкреслив, що є дуже добрим до Президента Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на інтерв’ю Трампа Fox News.

Деталі

Ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні. Я був дуже добрий до Зеленського і до України, але я не можу ставити під загрозу інтереси США

- заявив Трамп.

Він також додав, що США самі потребують ракети "Томагавк", які просить Україна для ударів вглиб росії.

Ракети Tomahawk потрібні нам самим американцям - це жорстока люта зброя, путін не буде в захваті від поставок цих ракет

- Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що удари українських сил глибоко всередину території росії означатимуть ескалацію конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реалістично налаштований щодо питання постачання ракет Tomahawk Україні.

Відповідаючи на питання, як Зеленський більш-менш оптимістично налаштований на отримання ракет Tomahawk, Президент відповів: "Я реаліст".

Павло Зінченко

