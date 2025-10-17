Трамп: удар України вглиб території росії стане ескалацією війни
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що удари українських сил глибоко всередину території росії означатимуть ескалацію конфлікту. Він також назвав "справедливим питанням" передачу Україні ракет "Томагавк".
Президент США Дональд Трамп заявив, що удари українських сил глибоко всередину території росії означатимуть ескалацію конфлікту. Про це президент США сказав під час спілкування із журналістами перед зустріччю із Володимиром Зеленським, пише УНН.
Деталі
Під час зустрічі з журналістами Трампа запитали, чи дозволила б його адміністрація Києву здійснювати такі атаки глибоко на територію росії. На це Трамп відповів коротко: "Ми про це ще поговоримо".
Журналіст звернув увагу президента, що передача Києву ракет "Томагавк" могла б урівняти умови ведення війни, адже росія використовує подібні ракети з 2022 року.
Трамп назвав це "справедливим питанням", водночас пожартувавши: "Це саме те, що він вам сказав сказати", – вказавши на Володимира Зеленського.
