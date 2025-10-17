Трамп: удар Украины вглубь территории России станет эскалацией войны
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что удары украинских сил глубоко внутри территории России будут означать эскалацию конфликта. Он также назвал "справедливым вопросом" передачу Украине ракет "Томагавк".
Президент США Дональд Трамп заявил, что удары украинских сил глубоко внутри территории России будут означать эскалацию конфликта. Об этом президент США сказал во время общения с журналистами перед встречей с Владимиром Зеленским, пишет УНН.
Подробности
Во время встречи с журналистами Трампа спросили, разрешила бы его администрация Киеву совершать такие атаки глубоко на территорию России. На это Трамп ответил коротко: "Мы об этом еще поговорим".
Журналист обратил внимание президента, что передача Киеву ракет "Томагавк" могла бы уравнять условия ведения войны, ведь Россия использует подобные ракеты с 2022 года.
Трамп назвал это "справедливым вопросом", в то же время пошутив: "Это именно то, что он вам сказал сказать", – указав на Владимира Зеленского.
Напомним
