Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 5676 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 14762 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 20851 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 21242 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 18796 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18610 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13439 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13044 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9314 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13063 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
77%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації9 січня, 13:57 • 12637 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень9 січня, 15:08 • 12782 перегляди
Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 9 січня, 15:51 • 9834 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 14583 перегляди
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 9 січня, 17:19 • 6562 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 14600 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 60652 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 88692 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 62292 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 84511 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Венесуела
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 59338 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 61956 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 83383 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 101755 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 142321 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Вслід за Україною Латвія ініціюватиме засідання Радбезу ООН через посилення російських обстрілів поблизу кордонів ЄС та НАТО та використання рф "Орєшніка".

Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО

Латвія ініціює проведення позачергового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з масованим нападом росії на Україну та застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це у п’ятницю, 9 січня, заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Рига розцінює дії москви як "варварський напад", що несе пряму загрозу європейській безпеці. Особливе занепокоєння викликав удар балістичною ракетою по Львівській області, здійснений у безпосередній близькості до кордонів Європейського Союзу та НАТО. Латвія, яка з 1 січня 2026 року розпочала роботу в Радбезі ООН як непостійний член, планує використати свій мандат для притягнення рф до відповідальності.

Латвія вимагатиме проведення позачергового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на варварський напад росії на Україну, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності в безпосередній близькості до кордонів ЄС та НАТО

- написала Байба Браже на своїй сторінці в мережі X.

Латвійська ініціатива доповнює дипломатичні зусилля України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомив, що Київ також скликає термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО. За словами Сибіги, російська атака, швидкість ракет якої сягала 13 000 км/год, є черговим випробуванням для трансатлантичної спільноти. 

Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС09.01.26, 09:16 • 30000 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Державний кордон України
Львівська область
Андрій Сибіга
Рада Безпеки ООН
Латвія
НАТО
Європейський Союз