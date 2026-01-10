Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО
Київ • УНН
Вслід за Україною Латвія ініціюватиме засідання Радбезу ООН через посилення російських обстрілів поблизу кордонів ЄС та НАТО та використання рф "Орєшніка".
Латвія ініціює проведення позачергового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з масованим нападом росії на Україну та застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це у п’ятницю, 9 січня, заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Рига розцінює дії москви як "варварський напад", що несе пряму загрозу європейській безпеці. Особливе занепокоєння викликав удар балістичною ракетою по Львівській області, здійснений у безпосередній близькості до кордонів Європейського Союзу та НАТО. Латвія, яка з 1 січня 2026 року розпочала роботу в Радбезі ООН як непостійний член, планує використати свій мандат для притягнення рф до відповідальності.
Латвія вимагатиме проведення позачергового засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на варварський напад росії на Україну, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності в безпосередній близькості до кордонів ЄС та НАТО
Латвійська ініціатива доповнює дипломатичні зусилля України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомив, що Київ також скликає термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО. За словами Сибіги, російська атака, швидкість ракет якої сягала 13 000 км/год, є черговим випробуванням для трансатлантичної спільноти.
