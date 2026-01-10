Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО

Латвія ініціює проведення позачергового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з масованим нападом росії на Україну та застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це у п’ятницю, 9 січня, заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі Х, пише УНН.

Рига розцінює дії москви як "варварський напад", що несе пряму загрозу європейській безпеці. Особливе занепокоєння викликав удар балістичною ракетою по Львівській області, здійснений у безпосередній близькості до кордонів Європейського Союзу та НАТО. Латвія, яка з 1 січня 2026 року розпочала роботу в Радбезі ООН як непостійний член, планує використати свій мандат для притягнення рф до відповідальності.

