Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 5674 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 14758 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 20847 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 21238 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 18792 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18609 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13438 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13043 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9314 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13063 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
77%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации9 января, 13:57 • 12637 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений9 января, 15:08 • 12782 просмотра
Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ9 января, 15:51 • 9834 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 14583 просмотра
1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения9 января, 17:19 • 6562 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 14592 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 60645 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 88687 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 62287 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 84506 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джон Хили
Руслан Стефанчук
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венесуэла
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 59338 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 61952 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 83381 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 101753 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 142318 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Вслед за Украиной Латвия будет инициировать заседание Совбеза ООН из-за усиления российских обстрелов вблизи границ ЕС и НАТО и использования РФ "Орешника".

Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО

Латвия инициирует проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с массированным нападением России на Украину и применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом в пятницу, 9 января, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Рига расценивает действия Москвы как "варварское нападение", несущее прямую угрозу европейской безопасности. Особое беспокойство вызвал удар баллистической ракетой по Львовской области, осуществленный в непосредственной близости к границам Европейского Союза и НАТО. Латвия, которая с 1 января 2026 года начала работу в Совбезе ООН как непостоянный член, планирует использовать свой мандат для привлечения РФ к ответственности.

Латвия потребует проведения внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварское нападение России на Украину, включая использование баллистической ракеты средней дальности в непосредственной близости к границам ЕС и НАТО

- написала Байба Браже на своей странице в сети X.

Латвийская инициатива дополняет дипломатические усилия Украины. Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщил, что Киев также созывает срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина-НАТО. По словам Сибиги, российская атака, скорость ракет которой достигала 13 000 км/ч, является очередным испытанием для трансатлантического сообщества. 

Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД09.01.26, 09:16 • 29999 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
Государственная граница Украины
Львовская область
Андрей Сибига
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Латвия
НАТО
Европейский Союз