Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО

Латвия инициирует проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с массированным нападением России на Украину и применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом в пятницу, 9 января, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Рига расценивает действия Москвы как "варварское нападение", несущее прямую угрозу европейской безопасности. Особое беспокойство вызвал удар баллистической ракетой по Львовской области, осуществленный в непосредственной близости к границам Европейского Союза и НАТО. Латвия, которая с 1 января 2026 года начала работу в Совбезе ООН как непостоянный член, планирует использовать свой мандат для привлечения РФ к ответственности.

Латвия потребует проведения внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварское нападение России на Украину, включая использование баллистической ракеты средней дальности в непосредственной близости к границам ЕС и НАТО

- написала Байба Браже на своей странице в сети X.

Латвийская инициатива дополняет дипломатические усилия Украины. Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщил, что Киев также созывает срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина-НАТО. По словам Сибиги, российская атака, скорость ракет которой достигала 13 000 км/ч, является очередным испытанием для трансатлантического сообщества.

Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД