Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна сила
Alfa Romeo та Maserati презентували Giulia Quadrifoglio "Luna Rossa" – екстремальну версію седана з тиражем 10 одиниць. Модель має радикальний аеродинамічний пакет, що збільшує притискну силу до 140 кг.
Бренди Alfa Romeo та Maserati в межах нової спільної ініціативи Bottegafuoriserie презентували екстремальну версію седана - Giulia Quadrifoglio "Luna Rossa". Модель, натхненна вітрильними перегонами, отримала радикальний аеродинамічний пакет, що робить її однією з найрідкісніших сучасних "Альф". Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
Головною особливістю спецверсії є колосальне збільшення притискної сили - до 140 кг, що в п'ять разів перевищує показник стандартної Giulia Quadrifoglio. Інженери використали досвід італійської вітрильної команди Luna Rossa (учасника Кубка Америки).
Передній бампер: нові вуглецеві лопаті генерують 40% усієї притискної сили.
Днище та пороги: модифіковані елементи прискорюють потік повітря, створюючи ефект присмоктування до дороги.
Заднє антикрило: двосекційна конструкція з карбону імітує крила гідроцикла, але розгорнута на 180° для максимального тиску на задню вісь.
Технічні характеристики та дизайн
Попри агресивний вигляд, Luna Rossa дещо повільніша за базову модель. Через високий аеродинамічний опір максимальна швидкість впала з 307 км/год до 300 км/год. Двигун залишився стандартним - 2,9-літровий V6 Bi-Turbo потужністю 513 к.с.
Екстер'єр вирізняється розписаним вручну сірим кузовом, червоними смугами та вперше в історії бренду - червоними емблемами Alfa Romeo. Салон оздоблений матеріалами, що імітують рятувальні жилети та вітрила гоночних яхт.
Ексклюзивність
Тираж моделі обмежений лише 10 екземплярами для всього світу. Для порівняння, навіть трековий варіант GTAm випускався серією у 500 одиниць. Усі 10 автомобілів Luna Rossa вже розпродані колекціонерам ще до офіційної прем’єри на Брюссельському автосалоні. Проєкт Bottegafuoriserie планує продовжити випуск подібних моделей для обох брендів.
