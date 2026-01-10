Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна сила

$42.990.27
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 15754 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 21639 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 22002 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 19326 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18870 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13644 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13128 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9424 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13109 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Популярнi новини
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень9 січня, 15:08 • 13188 перегляди
Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 9 січня, 15:51 • 10276 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 15022 перегляди
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 9 січня, 17:19 • 7278 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві20:58 • 5908 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 15049 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 61074 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 89088 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 62634 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 84836 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 59502 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 62149 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 83550 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 101919 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 142478 перегляди
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна сила

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Alfa Romeo та Maserati презентували Giulia Quadrifoglio "Luna Rossa" – екстремальну версію седана з тиражем 10 одиниць. Модель має радикальний аеродинамічний пакет, що збільшує притискну силу до 140 кг.

Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна сила

Бренди Alfa Romeo та Maserati в межах нової спільної ініціативи Bottegafuoriserie презентували екстремальну версію седана - Giulia Quadrifoglio "Luna Rossa". Модель, натхненна вітрильними перегонами, отримала радикальний аеродинамічний пакет, що робить її однією з найрідкісніших сучасних "Альф". Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Головною особливістю спецверсії є колосальне збільшення притискної сили - до 140 кг, що в п'ять разів перевищує показник стандартної Giulia Quadrifoglio. Інженери використали досвід італійської вітрильної команди Luna Rossa (учасника Кубка Америки).

Передній бампер: нові вуглецеві лопаті генерують 40% усієї притискної сили.

Днище та пороги: модифіковані елементи прискорюють потік повітря, створюючи ефект присмоктування до дороги.

Sony Honda Mobility презентувала новий прототип Afeela на виставці CES 202606.01.26, 08:00 • 3612 переглядiв

Заднє антикрило: двосекційна конструкція з карбону імітує крила гідроцикла, але розгорнута на 180° для максимального тиску на задню вісь.

Технічні характеристики та дизайн

Попри агресивний вигляд, Luna Rossa дещо повільніша за базову модель. Через високий аеродинамічний опір максимальна швидкість впала з 307 км/год до 300 км/год. Двигун залишився стандартним - 2,9-літровий V6 Bi-Turbo потужністю 513 к.с.

Екстер'єр вирізняється розписаним вручну сірим кузовом, червоними смугами та вперше в історії бренду - червоними емблемами Alfa Romeo. Салон оздоблений матеріалами, що імітують рятувальні жилети та вітрила гоночних яхт.

Ексклюзивність

Тираж моделі обмежений лише 10 екземплярами для всього світу. Для порівняння, навіть трековий варіант GTAm випускався серією у 500 одиниць. Усі 10 автомобілів Luna Rossa вже розпродані колекціонерам ще до офіційної прем’єри на Брюссельському автосалоні. Проєкт Bottegafuoriserie планує продовжити випуск подібних моделей для обох брендів. 

BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів через проблеми з кермом05.01.26, 22:48 • 3370 переглядiв

Степан Гафтко

