BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів через проблеми з кермом
Київ • УНН
BMW відкликає 36 922 автомобілі моделі X3 2025 та 2026 років через програмний збій, що викликає самостійне обертання керма під час стоянки. Проблема стосується автомобілів у США.
Компанія BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів моделі Х3 через проблеми з кермом. Про це пише Carscoops, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, BMW відкликає 36 922 автомобіля моделі Х3 через проблеми з керуванням. Це торкнеться модельного ряду 2025 та 2026 років.
Зазначається, що проблема полягає у тому, що під час стояння на місці програмний збій призводить до того, що кермо починає обертатися туди-сюди без будь-якої участі водія.
Нагадаємо
Компанія BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів у США через проблеми з керуванням.