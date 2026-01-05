$42.290.12
Ексклюзив
19:29 • 3116 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 21426 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 44580 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 27205 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 32784 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 39202 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 98145 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69593 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94297 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 98912 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів через проблеми з кермом

Київ • УНН

 • 18 перегляди

BMW відкликає 36 922 автомобілі моделі X3 2025 та 2026 років через програмний збій, що викликає самостійне обертання керма під час стоянки. Проблема стосується автомобілів у США.

BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів через проблеми з кермом

Компанія BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів моделі Х3 через проблеми з кермом. Про це пише Carscoops, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, BMW відкликає 36 922 автомобіля моделі Х3 через проблеми з керуванням. Це торкнеться модельного ряду 2025 та 2026 років.

Зазначається, що проблема полягає у тому, що під час стояння на місці програмний збій призводить до того, що кермо починає обертатися туди-сюди без будь-якої участі водія.

Нагадаємо

Компанія BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів у США через проблеми з керуванням.

Павло Башинський

Авто
Техніка
Сполучені Штати Америки