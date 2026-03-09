Трамп зателефонував путіну, говорили про Іран та Україну
Київ • УНН
Президент США ініціював розмову про врегулювання конфліктів в Україні та Ірані. Сторони провели предметний обмін думками в конструктивному форматі.
Президент США Дональд Трамп провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. Як повідомив росЗМІ помічник російського диктатора юрій ушаков, йшлося про Іран та Україну, передає УНН.
путін провів телефонну розмову із Трампом
За його словами, акцент у розмові був зроблений на конфлікті навколо Ірану та переговорах щодо українського врегулювання.
ушаков зауважив, що розмова відбулася з ініціативи американського президента. Лідери провели предметний та корисний обмін думками щодо ситуації в Ірані.
путін висловив низку міркувань, спрямованих на якнайшвидше політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в Ірані
Крім того, за словами ушакова, путін висловив позитивні оцінки посередницьких зусиль США та Трампа особисто у "врегулюванні конфлікту в Україні".
Розмова мала діловий, відвертий та конструктивний характер