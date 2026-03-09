Трамп зателефонував путіну, говорили про Іран та Україну

$43.730.0850.540.36
Ексклюзив
19:03 • 2532 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
16:44 • 11674 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 19957 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 26928 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 18749 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 41023 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30512 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 46932 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65430 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 110891 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Популярнi новини
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 34765 перегляди
Уряд Угорщини зафіксував рекордний дефіцит бюджету через передвиборчі витрати Орбана9 березня, 12:07 • 11940 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 16640 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 23117 перегляди
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки15:02 • 19828 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 23324 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 34966 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 41023 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 44603 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 110891 перегляди
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo17:41 • 4522 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 5846 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 6932 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 7636 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 16802 перегляди
Трамп зателефонував путіну, говорили про Іран та Україну

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент США ініціював розмову про врегулювання конфліктів в Україні та Ірані. Сторони провели предметний обмін думками в конструктивному форматі.

Трамп зателефонував путіну, говорили про Іран та Україну

Президент США Дональд Трамп провів розмову із російським диктатором володимиром путіним. Як повідомив росЗМІ помічник російського диктатора юрій ушаков, йшлося про Іран та Україну, передає УНН.

путін провів телефонну розмову із Трампом 

- повідомив Ушаков.

За його словами, акцент у розмові був зроблений на конфлікті навколо Ірану та переговорах щодо українського врегулювання.

ушаков зауважив, що розмова відбулася з ініціативи американського президента. Лідери провели предметний та корисний обмін думками щодо ситуації в Ірані.

путін пропонує Європі відновити закупівлю нафти на тлі конфлікту на Близькому сході09.03.26, 20:37 • 1566 переглядiв

путін висловив низку міркувань, спрямованих на якнайшвидше політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в Ірані 

- додав він.

Крім того, за словами ушакова, путін висловив позитивні оцінки посередницьких зусиль США та Трампа особисто у "врегулюванні конфлікту в Україні".

Розмова мала діловий, відвертий та конструктивний характер 

- резюмував помічник російського диктатора.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Україна
Іран