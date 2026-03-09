путін пропонує Європі відновити закупівлю нафти на тлі конфлікту на Близькому сході
Київ • УНН
Диктатор закликав ЄС до неполітизованої співпраці на тлі енергетичної кризи. Він попередив про зупинку поставок через Ормузьку протоку та ріст цін.
російський диктатор володимир путін заявив, що світ переживає енергетичну кризу і закликав до відновлення співпраці з європейськими споживачами в обмін на неполітизовану взаємодію, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
російський диктатор заявив, що поставки нафти, які переважно транспортуються через Ормузьку протоку — найважливіший маршрут, яким проходить близько 20% світових поставок нафти, — незабаром можуть повністю припинитися.
Він сказав, що росія готова відновити постачання нафти європейським покупцям, якщо співпраця буде "довгостроковою" і неполітизованою.
путін також закликав російські компанії скористатися конфліктом на Близькому Сході, зазначивши при цьому, що стрибок цін може бути тимчасовим.
Додамо
ЄС та Велика Британія заборонили морські перевезення російської сирої нафти у грудні 2022 року.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, імпорт російського викопного палива до ЄС скоротився майже на 90% у період із 2021 по 2024 рік.