BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів у США
Київ • УНН
BMW відкликає майже 37 тисяч автомобілів у США через ненавмисне обертання керма під час руху. Раніше Toyota відкликала 600 тисяч авто через несправність цифрових панелей.
Компанія BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів у США через проблеми з керуванням, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомило в п'ятницю, що відкличе 36 922 автомобілі в Сполучених Штатах через ненавмисне обертання керма під час руху автомобіля
Нагадаємо
Через несправність цифрових панелей приладів автомобільний гігант Toyota відкликає майже 600 тисяч автомобілів у США. Такі дефекти можуть стати причиною аварійних ситуацій на дорогах.