BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів у США

15:48 • 11783 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 21312 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 20201 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 36842 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 29005 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 17276 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18198 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13788 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 27908 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11581 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Популярнi новини
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41 • 38734 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 36652 перегляди
Справедливість і відповідальність: комбриг 125-ї бригади корпусу Білецького відправив некомпетентних офіцерів у піхотуVideo19 грудня, 13:22 • 4008 перегляди
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України16:27 • 8728 перегляди
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 6084 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 36829 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 27903 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 36790 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 33060 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 59012 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 6222 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 61230 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 43034 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 41107 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 47289 перегляди
BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів у США

Київ • УНН

 • 4 перегляди

BMW відкликає майже 37 тисяч автомобілів у США через ненавмисне обертання керма під час руху. Раніше Toyota відкликала 600 тисяч авто через несправність цифрових панелей.

BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів у США

Компанія BMW відкликає майже 37 тис. автомобілів у США через проблеми з керуванням, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомило в п'ятницю, що відкличе 36 922 автомобілі в Сполучених Штатах через ненавмисне обертання керма під час руху автомобіля

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Через несправність цифрових панелей приладів автомобільний гігант Toyota відкликає майже 600 тисяч автомобілів у США. Такі дефекти можуть стати причиною аварійних ситуацій на дорогах.

Павло Башинський

