BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей в США
Киев • УНН
BMW отзывает почти 37 тысяч автомобилей в США из-за непреднамеренного вращения руля во время движения. Ранее Toyota отозвала 600 тысяч авто из-за неисправности цифровых панелей.
Компания BMW отзывает почти 37 тыс. автомобилей в США из-за проблем с управлением, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило в пятницу, что отзовет 36 922 автомобиля в Соединенных Штатах из-за непреднамеренного вращения руля во время движения автомобиля
Напомним
Из-за неисправности цифровых приборных панелей автомобильный гигант Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей в США. Такие дефекты могут стать причиной аварийных ситуаций на дорогах.