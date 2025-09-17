Toyota відкликає майже 600 тисяч авто у США через несправність цифрових панелей
Японський автовиробник Toyota відкликає 591 тисячу автомобілів у США, включаючи моделі Lexus, через можливий збій у роботі 12,3-дюймових цифрових приладових панелей. Дефект може призвести до неправильних показників спідометра та відсутності попереджувальних сигналів, створюючи небезпечні умови на дорогах.
Через несправність цифрових панелей приладів автомобільний гігант Toyota відкликає майже 600 тисяч автомобілів у США. Такі дефекти можуть стати причиною аварійних ситуацій на дорогах. Про це повідомляє Аutoblog, пише УНН.
Деталі
Майже 600 тисяч автомобілів, а саме 591 тисячу машин відкличе японський автовиробник Toyota у США. Відкличуть і автомобілі марки Lexus.
Причина – можливий збій у роботі 12,3-дюймових цифрових приладових панелей, які можуть повністю гаснути як під час запуску двигуна, так і Через таку поломку спідометр може показувати неправильні дані, пошкодження можуть торкнутися і індикаторів несправності та попереджувальних сигналів.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), через це відкликання класифікується як ремонт безпеки, адже проблема безпосередньо впливає на можливість водія контролювати автомобіль.
У перелік моделей, що підлягають відкликанню, входять найпопулярніші автомобілі бренду: серед Toyota – Crown, Crown Signia, RAV4, Camry, Grand Highlander, Venza, GR Corolla, Tacoma, Highlander та 4Runner. Серед Lexus – LS, RX та TX.
Власників проблемних авто повідомлять до середини листопада 2025 року. Дилери безкоштовно оновлять програмне забезпечення або повністю замінять дисплей. У компанії наголошують, що керованість авто не страждає, проте відсутність показників швидкості та сигналів може створити небезпечні умови.
Водночас Toyota продовжує активно працювати над іншими напрямками. Автовиробник презентував новий GR Yaris потужністю 300 к.с., орієнтований на шанувальників автоспорту, а також інвестує 1,3 млрд доларів у завод у Кентуккі для виробництва електричних SUV. Крім того, підрозділ Toyota Gazoo Racing привертає увагу своїми історичними проектами, зокрема відтворенням оригінальних компонентів двигуна для легендарної Corolla AE86.
