Toyota відкликає майже 600 тисяч авто у США через несправність цифрових панелей

Ексклюзив
05:30 • 11048 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 13326 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 58750 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 84307 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 45533 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 58464 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 84935 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30625 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 61904 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38491 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01 • 12048 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo03:14 • 14315 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 32066 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 20493 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 5934 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 5996 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 58730 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 84288 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 42106 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 84928 перегляди
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 23819 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 30238 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 60438 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 58582 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 63005 перегляди
Financial Times
Шахед-136
Економіст (журнал)
The New York Times
ChatGPT

Toyota відкликає майже 600 тисяч авто у США через несправність цифрових панелей

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Японський автовиробник Toyota відкликає 591 тисячу автомобілів у США, включаючи моделі Lexus, через можливий збій у роботі 12,3-дюймових цифрових приладових панелей. Дефект може призвести до неправильних показників спідометра та відсутності попереджувальних сигналів, створюючи небезпечні умови на дорогах.

Toyota відкликає майже 600 тисяч авто у США через несправність цифрових панелей

Через несправність цифрових панелей приладів автомобільний гігант Toyota відкликає майже 600 тисяч автомобілів у США. Такі дефекти можуть стати причиною аварійних ситуацій на дорогах. Про це повідомляє Аutoblog, пише УНН.

Деталі

Майже 600 тисяч автомобілів, а саме 591 тисячу машин відкличе японський автовиробник Toyota у США. Відкличуть і автомобілі марки Lexus. 

Причина – можливий збій у роботі 12,3-дюймових цифрових приладових панелей, які можуть повністю гаснути як під час запуску двигуна, так і Через таку поломку спідометр може показувати неправильні дані, пошкодження можуть торкнутися і індикаторів несправності та попереджувальних сигналів. 

Ford скорочує 1000 робочих місць у Німеччині через низький попит на електромобілі - Newsweek16.09.25, 18:12 • 3196 переглядiв

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), через це відкликання класифікується як ремонт безпеки, адже проблема безпосередньо впливає на можливість водія контролювати автомобіль.

У перелік моделей, що підлягають відкликанню, входять найпопулярніші автомобілі бренду: серед Toyota – Crown, Crown Signia, RAV4, Camry, Grand Highlander, Venza, GR Corolla, Tacoma, Highlander та 4Runner. Серед Lexus – LS, RX та TX.

Porsche готує електричні Boxster і Cayman: що відомо17.09.25, 08:49 • 1564 перегляди

Власників проблемних авто повідомлять до середини листопада 2025 року. Дилери безкоштовно оновлять програмне забезпечення або повністю замінять дисплей. У компанії наголошують, що керованість авто не страждає, проте відсутність показників швидкості та сигналів може створити небезпечні умови.

Водночас Toyota продовжує активно працювати над іншими напрямками. Автовиробник презентував новий GR Yaris потужністю 300 к.с., орієнтований на шанувальників автоспорту, а також інвестує 1,3 млрд доларів у завод у Кентуккі для виробництва електричних SUV. Крім того, підрозділ Toyota Gazoo Racing привертає увагу своїми історичними проектами, зокрема відтворенням оригінальних компонентів двигуна для легендарної Corolla AE86.

Українці у серпні придбали понад 5 тисяч вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі17.09.25, 09:27 • 3348 переглядiв

Степан Гафтко

