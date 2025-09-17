Українці у серпні придбали понад 5 тисяч вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 3404 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 40557 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 66158 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 37267 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 52859 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 74051 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 29313 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 55591 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37912 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17288 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.7м/с
69%
749мм
Популярнi новини
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 17315 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47 • 19577 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo03:14 • 3598 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 23696 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 12728 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 40530 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 66119 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 33663 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 74027 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 55573 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Кіровоградська область
Кропивницький
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 18508 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 25043 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 55662 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 54122 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 58579 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
The Guardian
Fox News
E-6 Mercury
Детонатор

Українці у серпні придбали понад 5 тисяч вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Минулого місяця українці купили майже 5,1 тис. вживаних легковиків зі США, що на 6% більше, ніж у липні. Середній вік цих авто становить 5,3 року, а 46% з них – електромобілі.

Українці у серпні придбали понад 5 тисяч вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі

Упродовж минулого місяця українці придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США, це на 6% більше, ніж у липні. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Найбільша частка з цієї кількості (46%) - електромобілі. Бензинові авто охопили 40%. Гібридним авто належить - 7%. Дизельним - 4%. Авто з ГБО - 3%

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 5,3 року.

До першої п'ятірки вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • TESLA Model Y - 812 од.;
    • TESLA Model 3 - 639 од.;
      • FORD Escape - 383 од.;
        • NISSAN Rogue - 263 од.;
          • TESLA Model S - 239 од.

            Україна подвоїла імпорт електромобілів у серпні: скільки бюджет отримав від розмитнення16.09.25, 17:45 • 2454 перегляди

            Ольга Розгон

            ЕкономікаАвто
            Електроенергія
            Tesla Model Y
            Сполучені Штати Америки
            Україна