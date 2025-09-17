Українці у серпні придбали понад 5 тисяч вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі
Київ • УНН
Минулого місяця українці купили майже 5,1 тис. вживаних легковиків зі США, що на 6% більше, ніж у липні. Середній вік цих авто становить 5,3 року, а 46% з них – електромобілі.
Упродовж минулого місяця українці придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США, це на 6% більше, ніж у липні. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Найбільша частка з цієї кількості (46%) - електромобілі. Бензинові авто охопили 40%. Гібридним авто належить - 7%. Дизельним - 4%. Авто з ГБО - 3%
Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 5,3 року.
До першої п'ятірки вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model Y - 812 од.;
- TESLA Model 3 - 639 од.;
- FORD Escape - 383 од.;
- NISSAN Rogue - 263 од.;
- TESLA Model S - 239 од.
Україна подвоїла імпорт електромобілів у серпні: скільки бюджет отримав від розмитнення16.09.25, 17:45 • 2454 перегляди