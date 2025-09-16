Україна подвоїла імпорт електромобілів у серпні: скільки бюджет отримав від розмитнення
Київ • УНН
У серпні 2025 року Україна імпортувала 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року. Держава отримала 31,9 млн грн до бюджету від імпорту цих авто.
У серпні 2025 року в Україну ввезли понад 9 тисяч електромобілів, що удвічі більше, ніж торік. З них майже 2 тисячі нових та понад 7 тисяч - уживаних, повідомила Державна митна служба передає УНН.
У серпні 2025 року на територію нашої держави було ввезено 9 274 електромобілі, що більше ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто). Згідно з даними митної статистики, 1 997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7 277 – вивезені з вторинного ринку
Як вказує митна служба, це демонструє стабільний попит як на дешевші авто, які вже були у використанні, так і на нові електрокари.
Загальна митна вартість електромобілів, ввезених в Україну, у цьому серпні склала майже 8,1 млрд грн, тоді як у серпні 2024 року цей показник був на рівні 3,8 млрд грн.
При імпорті цих авто в минулому місяці державний бюджет отримав 31,9 млн грн, тоді як у серпні 2024 року - 12,6 млн грн
Українці купили понад 2400 китайських авто у серпні, що на 42% більше, ніж торік - УкрАвтопром16.09.25, 12:28 • 1434 перегляди