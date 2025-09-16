Україна подвоїла імпорт електромобілів у серпні: скільки бюджет отримав від розмитнення

$41.230.05
Ексклюзив
14:08 • 1718 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 9944 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 18672 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 32100 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 19530 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 31449 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 31494 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15614 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35968 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23479 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 12104 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 18092 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 25695 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 30645 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 15112 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 9946 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 32087 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 31439 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 31487 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 35964 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 698 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 10254 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 45643 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 44793 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 49527 перегляди
TikTok
БМ-30 «Смерч»
The New York Times
Свіфт
Північний потік

Україна подвоїла імпорт електромобілів у серпні: скільки бюджет отримав від розмитнення

Київ • УНН

 • 148 перегляди

У серпні 2025 року Україна імпортувала 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року. Держава отримала 31,9 млн грн до бюджету від імпорту цих авто.

Україна подвоїла імпорт електромобілів у серпні: скільки бюджет отримав від розмитнення

У серпні 2025 року в Україну ввезли понад 9 тисяч електромобілів, що удвічі більше, ніж торік. З них майже 2 тисячі нових та понад 7 тисяч - уживаних, повідомила Державна митна служба передає УНН.

У серпні 2025 року на територію нашої держави було ввезено 9 274 електромобілі, що більше ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто). Згідно з даними митної статистики, 1 997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7 277 – вивезені з вторинного ринку 

- йдеться у дописі.

Як вказує митна служба, це демонструє стабільний попит як на дешевші авто, які вже були у використанні, так і на нові електрокари.

Загальна митна вартість електромобілів, ввезених в Україну, у цьому серпні склала майже 8,1 млрд грн, тоді як у серпні 2024 року цей показник був на рівні 3,8 млрд грн.

При імпорті цих авто в минулому місяці державний бюджет отримав 31,9 млн грн, тоді як у серпні 2024 року - 12,6 млн грн 

- зазначають митники.

Українці купили понад 2400 китайських авто у серпні, що на 42% більше, ніж торік - УкрАвтопром16.09.25, 12:28 • 1434 перегляди

Альона Уткіна

ЕкономікаАвто
Державний кордон України
Електроенергія
Державна митна служба України
Україна