Уряд дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергообладнання в оренду без аукціонів
Київ • УНН
Кабінет міністрів дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Місячна орендна плата становитиме 1 гривню за кожний об’єкт, а дія рішення поширюється на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Таке рішення діятиме на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення, а місячна орендна плата за державне майно становитиме 1 гривню за кожний об’єкт оренди. Про це пише УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.
Деталі
Сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, яке дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно
За її словами, Міністерство енергетики координуватиме облік такого обладнання та визначення потреб енергосистеми. Після цього обладнання оперативно передаватиметься операторам електромереж для роботи на місцях.
Новий порядок діятиме на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.
Доповнення
Відповідно до постанови Кабінету міністрів №1697 від 23 грудня, на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування передача в оренду державного майна - енергетичного обладнання, а саме - силових трансформаторів, високовольтних вимикачів, роз’єднувачів, вводів, силових кабелів, яке не використовується за призначенням, операторам систем розподілу електричної енергії здійснюється без проведення аукціону. Місячна орендна плата за таке державне майно становить 1 гривню за кожний об’єкт оренди.
Незалежна оцінка зазначеного майна не проводиться.
Нагадаємо
Внаслідок чергової масованої атаки рф на енергетику в Україні атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації.