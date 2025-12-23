$42.150.10
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
11:41 • 11167 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 14690 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 11200 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
08:27 • 14066 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20660 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36729 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52391 перегляди
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 81462 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44822 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Графіки відключень електроенергії
Уряд дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергообладнання в оренду без аукціонів

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Кабінет міністрів дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Місячна орендна плата становитиме 1 гривню за кожний об’єкт, а дія рішення поширюється на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Уряд дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергообладнання в оренду без аукціонів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Таке рішення діятиме на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення, а місячна орендна плата за державне майно становитиме 1 гривню за кожний об’єкт оренди. Про це пише УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Деталі

Сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, яке дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно

- повідомила Свириденко.

За її словами, Міністерство енергетики координуватиме облік такого обладнання та визначення потреб енергосистеми. Після цього обладнання оперативно передаватиметься операторам електромереж для роботи на місцях.

Новий порядок діятиме на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Доповнення

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №1697 від 23 грудня, на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування передача в оренду державного майна - енергетичного обладнання, а саме - силових трансформаторів, високовольтних вимикачів, роз’єднувачів, вводів, силових кабелів, яке не використовується за призначенням, операторам систем розподілу електричної енергії здійснюється без проведення аукціону. Місячна орендна плата за таке державне майно становить 1 гривню за кожний об’єкт оренди.

Незалежна оцінка зазначеного майна не проводиться.

Нагадаємо

Внаслідок чергової масованої атаки рф на енергетику в Україні атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації.

Павло Башинський

