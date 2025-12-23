Уряд дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергообладнання в оренду без аукціонів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Таке рішення діятиме на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення, а місячна орендна плата за державне майно становитиме 1 гривню за кожний об’єкт оренди. Про це пише УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, яке дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів. Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно