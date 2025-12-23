Правительство разрешило операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергооборудование в аренду без аукционов
Киев • УНН
Кабинет министров разрешил операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов. Месячная арендная плата составит 1 гривну за каждый объект, а действие решения распространяется на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.
Кабинет министров принял постановление, которым разрешил операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов. Такое решение будет действовать на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения, а месячная арендная плата за государственное имущество составит 1 гривну за каждый объект аренды. Об этом пишет УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Детали
Сегодня на заседании правительства приняли решение, которое позволяет операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов. Трансформаторы, кабели и другое оборудование, которое сейчас простаивает на балансе государственных предприятий, может быть использовано для быстрого восстановления света после обстрелов. В условиях постоянных атак эти ресурсы должны работать там, где они нужны немедленно
По ее словам, Министерство энергетики будет координировать учет такого оборудования и определение потребностей энергосистемы. После этого оборудование будет оперативно передаваться операторам электросетей для работы на местах.
Новый порядок будет действовать на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.
Дополнение
В соответствии с постановлением Кабинета министров №1697 от 23 декабря, на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены передача в аренду государственного имущества - энергетического оборудования, а именно - силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, разъединителей, вводов, силовых кабелей, которое не используется по назначению, операторам систем распределения электрической энергии осуществляется без проведения аукциона. Месячная арендная плата за такое государственное имущество составляет 1 гривну за каждый объект аренды.
Независимая оценка указанного имущества не проводится.
Напомним
В результате очередной массированной атаки рф на энергетику в Украине атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации.