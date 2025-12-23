Правительство разрешило операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергооборудование в аренду без аукционов

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 11899 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 11972 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 15897 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 11834 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 14592 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 20944 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 36957 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52515 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 82071 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44893 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.5м/с
77%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нарушение кремлем международных соглашений подчеркивает необходимость предоставления гарантий Украине - ISW23 декабря, 04:30 • 8846 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 33547 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 18191 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 12246 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 8466 просмотра
публикации
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 11899 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 15897 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 82073 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 61485 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 89841 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Юрий Игнат
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Одесская область
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 8578 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 12286 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 22113 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 24451 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 46925 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Отопление
MIM-104 Patriot

Правительство разрешило операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергооборудование в аренду без аукционов

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Кабинет министров разрешил операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов. Месячная арендная плата составит 1 гривну за каждый объект, а действие решения распространяется на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Правительство разрешило операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергооборудование в аренду без аукционов

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов. Такое решение будет действовать на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения, а месячная арендная плата за государственное имущество составит 1 гривну за каждый объект аренды. Об этом пишет УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Детали

Сегодня на заседании правительства приняли решение, которое позволяет операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов. Трансформаторы, кабели и другое оборудование, которое сейчас простаивает на балансе государственных предприятий, может быть использовано для быстрого восстановления света после обстрелов. В условиях постоянных атак эти ресурсы должны работать там, где они нужны немедленно

- сообщила Свириденко.

По ее словам, Министерство энергетики будет координировать учет такого оборудования и определение потребностей энергосистемы. После этого оборудование будет оперативно передаваться операторам электросетей для работы на местах.

Новый порядок будет действовать на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Дополнение

В соответствии с постановлением Кабинета министров №1697 от 23 декабря, на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены передача в аренду государственного имущества - энергетического оборудования, а именно - силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, разъединителей, вводов, силовых кабелей, которое не используется по назначению, операторам систем распределения электрической энергии осуществляется без проведения аукциона. Месячная арендная плата за такое государственное имущество составляет 1 гривну за каждый объект аренды.

Независимая оценка указанного имущества не проводится.

Напомним

В результате очередной массированной атаки рф на энергетику в Украине атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации.

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаПолитика
Энергоатом
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Министерство энергетики Украины
Украина