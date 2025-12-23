Правительство разрешило операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергооборудование в аренду без аукционов

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов. Такое решение будет действовать на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения, а месячная арендная плата за государственное имущество составит 1 гривну за каждый объект аренды. Об этом пишет УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Сегодня на заседании правительства приняли решение, которое позволяет операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без аукционов. Трансформаторы, кабели и другое оборудование, которое сейчас простаивает на балансе государственных предприятий, может быть использовано для быстрого восстановления света после обстрелов. В условиях постоянных атак эти ресурсы должны работать там, где они нужны немедленно