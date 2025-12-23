Атомні електростанції вимушено знизили потужність через атаку рф на Україну - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції України вимушено знизили потужність. Збільшення потужності АЕС відбудеться поступово після відновлення пошкоджених мереж.
Внаслідок чергової масованої атаки рф на енергетику в Україні атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації, повідомив під час брифінгу 23 грудня в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов, пише УНН.
Внаслідок масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації. Збільшення потужності АЕС до номінальних значень буде відбуватися поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі
Він наголосив, що "це грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки під час російських ударів по енергоінфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності атомних електростанцій, і воно не повинне залишатися поза увагою світової спільноти".
