08:27
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атомные электростанции вынужденно снизили мощность из-за атаки рф на Украину - Минэнерго

Киев • УНН

 • 916 просмотра

В результате массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность. Увеличение мощности АЭС произойдет постепенно после восстановления поврежденных сетей.

Атомные электростанции вынужденно снизили мощность из-за атаки рф на Украину - Минэнерго

В результате очередной массированной атаки рф на энергетику в Украине атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации, сообщил во время брифинга 23 декабря и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов, пишет УНН.

В результате массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации. Увеличение мощности АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети

- сказал Некрасов.

Он подчеркнул, что "это грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности во время российских ударов по энергоинфраструктуре, обеспечивающей питание собственных нужд и выдачу мощности атомных электростанций, и оно не должно оставаться без внимания мирового сообщества".

Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики23.12.25, 10:27

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина