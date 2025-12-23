Атомные электростанции вынужденно снизили мощность из-за атаки рф на Украину - Минэнерго
Киев • УНН
В результате массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность. Увеличение мощности АЭС произойдет постепенно после восстановления поврежденных сетей.
В результате очередной массированной атаки рф на энергетику в Украине атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации, сообщил во время брифинга 23 декабря и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов, пишет УНН.
В результате массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации. Увеличение мощности АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети
Он подчеркнул, что "это грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности во время российских ударов по энергоинфраструктуре, обеспечивающей питание собственных нужд и выдачу мощности атомных электростанций, и оно не должно оставаться без внимания мирового сообщества".
