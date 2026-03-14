Иран выпустил предупреждение об эвакуации из портов ОАЭ и атаковал беспилотниками Фуджейру
Киев • УНН
Иран призвал к эвакуации из трех портов ОАЭ из-за якобы атак США. Обломки сбитого иранского дрона вызвали пожар на нефтяном объекте в Фуджейре.
Иран в субботу выпустил предупреждение об эвакуации из трех крупных портов Объединенных Арабских Эмиратов, включая самый загруженный на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.
Иран утверждает, что США использовали "порты, доки и убежища" в ОАЭ для нанесения ударов по иранскому острову Харг. Иран призвал людей эвакуироваться из районов, где, по его словам, скрывались американские войска.
Через несколько часов после угрозы никаких признаков нападения на порт Джебель-Али в Дубае или порт Халифа в Абу-Даби не было. Однако на снимках видно, что в третьем порту, в Фуджейре, произошел пожар, вызванный обломками перехваченного иранского беспилотника, попавшими в нефтяной объект. Иран утверждает, что США атаковали вблизи от Дубая.
