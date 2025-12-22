Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд
Київ • УНН
У Лос-Анджелесі з'явилася 7-метрова пряникова копія будинку з фільму "Сам удома", яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Їстівна інсталяція довжиною 17,5 м, шириною 12,5 м та висотою 7,7 м була створена Disney+ та Hulu до 35-річчя фільму.
У Лос-Анджелесі в США з'явилася величезна більше ніж 7-метрова пряникова версія культового будинку з фільму "Сам удома", яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса, повідомляє Realtor.com, пише УНН.
Деталі
Disney+ та Hulu вирішили відсвяткувати 35-ту річницю фільму, побудувавши та/або випекши копію будинку Маккаллістерів, використовуючи всі їстівні інгредієнти, на розі вулиць Голлівуд та Вайн. Їстівне творіння постало протягом восьми днів у середині грудня і мало 17,5 м завдовжки, 12,5 м завширшки і 7,7 м заввишки.
Сертифікат Книги рекордів Гіннеса від 18 грудня 2025 року був розміщений перед інсталяцією. Попередній рекорд було встановлено у 2013 році.
Проєкт мав на меті привернути шанувальників фільму "Сам удома" до оригінального, улюбленого сімейного фільму, в якому Маколей Калкін зіграв Кевіна Маккаллістера, який запобігає крадіжці зі зломом, здійсненій невмілою командою, після того, як він залишився сам удома.
Після того, як суддя Книги рекордів Гіннеса підтвердив, що пряниковий будиночок з фільму "Сам удома" встановив новий світовий рекорд, і (їстівне) конфетті осіло, територію будинку відкрили для публіки на дві ночі.
Вони також могли робити селфі перед кількома факсиміле транспортних засобів, показаних у фільмі, включаючи автомобіль доставки піци Little Nero's, який доставляє "Чудову сирну піцу" Кевіна, та фургоном Oh-Kay Plumbing and Heating, який використовували грабіжники.
Доповнення
Справжній цегляний будинок у Чикаго, де відбуваються витівки, був побудований у 1921 році і був проданий на початку цього року за 5,5 мільйона доларів.
