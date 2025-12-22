Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд

$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 2146 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 15434 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 29430 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 33754 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 41676 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 39067 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 48552 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72542 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 86416 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45784 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.3м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 11383 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438002:28 • 8476 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 15092 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 17312 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 14503 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 29994 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 52663 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 86416 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 123684 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 92300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Сергій Лисак
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 54 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 86 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 21044 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 22538 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 34541 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Золото
Фільм
Соціальна мережа

Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Лос-Анджелесі з'явилася 7-метрова пряникова копія будинку з фільму "Сам удома", яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Їстівна інсталяція довжиною 17,5 м, шириною 12,5 м та висотою 7,7 м була створена Disney+ та Hulu до 35-річчя фільму.

Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд

У Лос-Анджелесі в США з'явилася величезна більше ніж 7-метрова пряникова версія культового будинку з фільму "Сам удома", яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса, повідомляє Realtor.com, пише УНН.

Деталі

Disney+ та Hulu вирішили відсвяткувати 35-ту річницю фільму, побудувавши та/або випекши копію будинку Маккаллістерів, використовуючи всі їстівні інгредієнти, на розі вулиць Голлівуд та Вайн. Їстівне творіння постало протягом восьми днів у середині грудня і мало 17,5 м завдовжки, 12,5 м завширшки і 7,7 м заввишки.

Сертифікат Книги рекордів Гіннеса від 18 грудня 2025 року був розміщений перед інсталяцією. Попередній рекорд було встановлено у 2013 році.

Проєкт мав на меті привернути шанувальників фільму "Сам удома" до оригінального, улюбленого сімейного фільму, в якому Маколей Калкін зіграв Кевіна Маккаллістера, який запобігає крадіжці зі зломом, здійсненій невмілою командою, після того, як він залишився сам удома.

Після того, як суддя Книги рекордів Гіннеса підтвердив, що пряниковий будиночок з фільму "Сам удома" встановив новий світовий рекорд, і (їстівне) конфетті осіло, територію будинку відкрили для публіки на дві ночі.

Вони також могли робити селфі перед кількома факсиміле транспортних засобів, показаних у фільмі, включаючи автомобіль доставки піци Little Nero's, який доставляє "Чудову сирну піцу" Кевіна, та фургоном Oh-Kay Plumbing and Heating, який використовували грабіжники.

Доповнення

Справжній цегляний будинок у Чикаго, де відбуваються витівки, був побудований у 1921 році і був проданий на початку цього року за 5,5 мільйона доларів.

Будинок із легендарного фільму "Сам удома" купили за понад 5 мільйонів доларів25.12.24, 14:20 • 92608 переглядiв

Юлія Шрамко

КультураНовини СвітуУНН LiteНерухомість
Нерухомість
Фільм
Сполучені Штати Америки
Чикаго
Лос-Анджелес