Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
Киев • УНН
В Лос-Анджелесе появилась 7-метровая пряничная копия дома из фильма "Один дома", которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Съедобная инсталляция длиной 17,5 м, шириной 12,5 м и высотой 7,7 м была создана Disney+ и Hulu к 35-летию фильма.
В Лос-Анджелесе в США появилась огромная, более чем 7-метровая пряничная версия культового дома из фильма "Один дома", которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Realtor.com, пишет УНН.
Детали
Disney+ и Hulu решили отпраздновать 35-ю годовщину фильма, построив и/или испекши копию дома Маккаллистеров, используя все съедобные ингредиенты, на углу улиц Голливуд и Вайн. Съедобное творение появилось в течение восьми дней в середине декабря и имело 17,5 м в длину, 12,5 м в ширину и 7,7 м в высоту.
Сертификат Книги рекордов Гиннесса от 18 декабря 2025 года был размещен перед инсталляцией. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году.
Проект имел целью привлечь поклонников фильма "Один дома" к оригинальному, любимому семейному фильму, в котором Маколей Калкин сыграл Кевина Маккаллистера, который предотвращает кражу со взломом, совершенную неумелой командой, после того, как он остался один дома.
После того, как судья Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что пряничный домик из фильма "Один дома" установил новый мировой рекорд, и (съедобное) конфетти осело, территорию дома открыли для публики на две ночи.
Они также могли делать селфи перед несколькими факсимиле транспортных средств, показанных в фильме, включая автомобиль доставки пиццы Little Nero's, который доставляет "Великолепную сырную пиццу" Кевина, и фургоном Oh-Kay Plumbing and Heating, который использовали грабители.
Дополнение
Настоящий кирпичный дом в Чикаго, где происходят выходки, был построен в 1921 году и был продан в начале этого года за 5,5 миллиона долларов.
