Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 15738 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 29728 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 34024 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 41897 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 39170 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 48646 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 72581 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 86648 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45802 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
публикации
Эксклюзивы
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В Лос-Анджелесе появилась 7-метровая пряничная копия дома из фильма "Один дома", которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Съедобная инсталляция длиной 17,5 м, шириной 12,5 м и высотой 7,7 м была создана Disney+ и Hulu к 35-летию фильма.

Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд

В Лос-Анджелесе в США появилась огромная, более чем 7-метровая пряничная версия культового дома из фильма "Один дома", которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Realtor.com, пишет УНН.

Детали

Disney+ и Hulu решили отпраздновать 35-ю годовщину фильма, построив и/или испекши копию дома Маккаллистеров, используя все съедобные ингредиенты, на углу улиц Голливуд и Вайн. Съедобное творение появилось в течение восьми дней в середине декабря и имело 17,5 м в длину, 12,5 м в ширину и 7,7 м в высоту.

Сертификат Книги рекордов Гиннесса от 18 декабря 2025 года был размещен перед инсталляцией. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году.

Проект имел целью привлечь поклонников фильма "Один дома" к оригинальному, любимому семейному фильму, в котором Маколей Калкин сыграл Кевина Маккаллистера, который предотвращает кражу со взломом, совершенную неумелой командой, после того, как он остался один дома.

После того, как судья Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что пряничный домик из фильма "Один дома" установил новый мировой рекорд, и (съедобное) конфетти осело, территорию дома открыли для публики на две ночи.

Они также могли делать селфи перед несколькими факсимиле транспортных средств, показанных в фильме, включая автомобиль доставки пиццы Little Nero's, который доставляет "Великолепную сырную пиццу" Кевина, и фургоном Oh-Kay Plumbing and Heating, который использовали грабители.

Дополнение

Настоящий кирпичный дом в Чикаго, где происходят выходки, был построен в 1921 году и был продан в начале этого года за 5,5 миллиона долларов.

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов25.12.24, 14:20 • 92608 просмотров

Юлия Шрамко

