Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд

В Лос-Анджелесе появилась 7-метровая пряничная копия дома из фильма "Один дома", которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Съедобная инсталляция длиной 17,5 м, шириной 12,5 м и высотой 7,7 м была создана Disney+ и Hulu к 35-летию фильма.