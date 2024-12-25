Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов
Киев • УНН
Культовый особняк из рождественского фильма «Один дома» нашел нового владельца. Особняк площадью 836 кв.м с шестью ванными комнатами и частным кинозалом был продан за $5,25 млн.
Нашелся покупатель культового дома стоимостью более 5 миллионов долларов из самого популярного фильма «Один дома». Недвижимость также планировал купить Маколей Калкин, которой сыграл главную роль в фильме, передает УНН со ссылкой на Independent.
Детали
Культовый дом, в котором снимали известный рождественский фильм 1990 года «Один дома», нашел покупателя.
В мае дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами, был выставлен на продажу за 5,25 миллиона долларов.
На сайте Coldwell Banker Realty, где опубликовано объявление с продажей, с указанный дом имеет статус «ожидает продажу», что означает, что продавец принял предложение по недвижимости.
Внешний вид дома использовался как дом семьи Маккаллистеров в фильме «Один дома», а также в его продолжении «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года.
Маколей Калкин, сыгравший в фильме Кевина Маккалистера, признался, что думал о покупке дома.
«Я думал купить его ради забавы», - признался актер.
Дом, площадью 836 квадратных метров, был построен в 1921 году и имеет четыре камина, две прачечные, две гидромассажные ванны, небольшой бар, пространство для отдыха, тренажерный зал, частный кинозал и крытую спортивную площадку.
Последний раз дом продавался в 2012 году за 1,58 миллиона долларов.
В 2021 году для рекламы для перезапуска сериала Disney «Один дома» особняк «Один дома» можно было арендовать на Airbnb только на одну ночь всего за 25 долларов.
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта24 дек. 2024, 13:18 • 166870 просмотров