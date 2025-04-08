Любителям фантастики, детективів, комедій та пригод: що подивитись у вихідні

Підбірка захопливих фільмів у жанрах фантастики, жахів, комедії та драми для перегляду цими вихідними, серед яких "Не дивись вгору", "Битва за Землю", "Пташиний короб", "Той, що біжить по лезу 2049" та "Стукіт у двері".