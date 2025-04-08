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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25257 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153455 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137402 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133474 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133762 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195922 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77495 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164577 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 13115 перегляди

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

У Дубліні півмільйона людей відзначили День святого Патріка парадом. Святкування відбулися також у Корку, Голуеї, інших містах і по всьому світу.

Новини Світу • 17 березня, 16:09 • 142224 перегляди

Літак Air India здійснив 10-годинний рейс в нікуди через забиті туалети

Рейс Air India з Чикаго до Делі повернувся в США через несправність 11 з 12 туалетів на борту. 300 пасажирів провели 10 годин у повітрі, після чого їм надали тимчасовий прихисток в Чикаго.

Суспільство • 9 березня, 21:04 • 43765 перегляди

Секретна база ЦРУ випадково потрапила до списку продажу урядових будівель - ЗМІ

База ЦРУ у Вірджинії помилково з'явилася у списку продажу урядових будівель від DODGE Ілона Маска. У будівлі зберігається понад 35 000 предметів родини Обами та інші секретні матеріали.

Новини Світу • 9 березня, 15:59 • 27758 перегляди

США готують масштабну операцію з вистеження і депортації неповнолітніх мігрантів - Reuters

ICE розробила чотириетапну програму для відстеження та депортації сотень тисяч неповнолітніх мігрантів у США. Адміністрація Трампа відновлює жорсткі заходи імміграційного контролю, включаючи затримання в судах.

Новини Світу • 23 лютого, 17:03 • 32798 перегляди

Ціни на яйця у США б’ють рекорди через пташиний грип

Ціни на яйця в США зросли в 7 разів за два роки через пташиний грип, що знищив 104 млн курей-несучок. Найбільші продуктові мережі вводять обмеження на купівлю яєць через дефіцит.

Новини Світу • 4 лютого, 16:28 • 27532 перегляди

Адміністрація Трампа скасувала захищений захист для 600 тисяч венесуельців

Адміністрація Трампа скасувала статус тимчасового захисту для понад 600 тисяч венесуельців у США. Це відбулося незважаючи на те, що Байден продовжив цей статус на 18 місяців через гуманітарну кризу у Венесуелі.

Новини Світу • 29 січня, 12:53 • 23736 перегляди

У США почалися затримання мігрантів без документів у Чикаго

Імміграційна влада США розпочала операцію з арешту близько 270 нелегальних іммігрантів у Чикаго. Рейд проводиться за участю ФБР та інших федеральних агентств у межах нової імміграційної політики.

Новини Світу • 27 січня, 07:33 • 28405 перегляди

Адміністрація Трампа готує масштабну депортацію нелегалів у Чикаго - WSJ

У Чикаго планують провести тижневу операцію з депортації нелегальних іммігрантів, які скоїли дрібні правопорушення. До операції залучать до 200 правоохоронців.

Новини Світу • 18 січня, 02:24 • 41631 перегляди

На Гаваях у відсіку шасі літака після приземлення виявили тіло людини

У відсіку шасі Boeing 787-10 компанії United Airlines після приземлення на Мауї знайшли тіло людини. Правоохоронні органи проводять розслідування інциденту, особа загиблого не встановлена.

Новини Світу • 26 грудня, 06:56 • 15330 перегляди

Режисер Кріс Коламбус розкрив секрети фільму "Сам удома": подробиці

Кріс Коламбус пояснив, що мати Кевіна була успішним модельєром, а батько міг працювати в рекламі. Режисер також розповів, що переглянув 300 дітей на кастингу, хоча одразу хотів взяти Калкіна.

Суспільство • 26 грудня, 02:07 • 21534 перегляди

Мішель Обама розповіла про плани на Різдво та труднощі з подарунками для Барака

Колишня перша леді США поділилася планами провести Різдво на Гаваях та розповіла про труднощі з вибором подарунка для Барака. Сімейні традиції Обам залишилися незмінними після виходу з Білого дому.

Новини Світу • 17 грудня, 16:25 • 74011 перегляди

У США за допомогою генетичної генеалогії виявили вбивцю, який скоїв злочин 50 років тому

У Вісконсині заарештували 84-річного чоловіка за вбивство, скоєне у 1974 році. Підозрюваного вдалося знайти завдяки генетичній генеалогії, яку вперше використали у цій справі.

Новини Світу • 10 листопада, 03:20 • 39671 перегляди

МХП підтримала тур гурту АНТИТІЛА у США, під час якого вдалося зібрати на підтримку ГУР 10 млн грн

Гурт АНТИТІЛА завершив тур "Culture VS War" у США, зібравши 10 млн грн для ГУР. Проєкт включав показ документального фільму, зустрічі з громадами та політиками, а також благодійні аукціони.

Суспільство • 4 жовтня, 06:45 • 14747 перегляди
Ексклюзив

Міста-побратими завжди готові прийняти на відпочинок дітей наших військовослужбовців та полеглих воїнів – мер Броварів

Діти військових та загиблих воїнів з Броварської громади відпочили у містах-побратимах. З 2022 року понад 200 дітей оздоровилися у Франції, Хорватії, США, Польщі та Німеччині.

Суспільство • 1 жовтня, 13:59 • 116383 перегляди

Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти США від демократів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно висунута кандидаткою в президенти від Демократичної партії. Вона стане другою кольоровою людиною та другою жінкою-номінантом від великої партії в історії США.

Новини Світу • 2 серпня, 17:42 • 25303 перегляди

Трамп посилює нападки на Гарріс, але віцепрезидент США відповідає з політичною вигодою

Віцепрезидентка США Камала Гарріс засудила неправдиві заяви Дональда Трампа про її расову ідентичність. Вона заявила, що Америка заслуговує на краще, і відмовилася вступати в дебати з колишнім президентом.

Новини Світу • 2 серпня, 10:00 • 19447 перегляди

Трамп заявив, що Гарріс вдає із себе чорношкіру, щоб сподобатися виборцям

Дональд Трамп заявив, що Камала Гарріс нещодавно почала видавати себе за чорношкіру для завоювання прихильності афроамериканців. Він також стверджував, що нелегальні іммігранти забирають робочі місця у чорношкірих американців.

Суспільство • 1 серпня, 00:21 • 113317 перегляди

Трамп "імовірно" проведе дебати з Гарріс, але залишає можливість для відмови

Трамп заявив, що 'ймовірно' дебатуватиме з Камалою Гарріс перед виборами, але залишив можливість відмовитися. Він вказав на своє лідерство в опитуваннях та критику 'фейкових новин' як потенційні причини для відмови.

Новини Світу • 30 липня, 06:06 • 20332 перегляди

Лідери картелю Сіналоа арештовані в США

Ісмаель Самбада та Хоакін Гусман Лопес, ключові фігури мексиканського наркокартелю Сіналоа, здалися владі США в Техасі. Їх звинувачують у масштабній контрабанді наркотиків та пов'язаному з цим насильстві.

Новини Світу • 26 липня, 05:34 • 18518 перегляди

Всесвітній день тофу, День есперанто, Міжнародний день збереження мангрових екосистем. Що ще можна відзначити 26 липня

Сьогодні, 26 липня, любителі здорового харчування можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня тофу. У Європі та США тофу почав набувати популярності у другій половині ХХ століття, коли люди зацікавилися здоровим харчуванням.

УНН Lite • 26 липня, 03:09 • 105370 перегляди

Лідери демократів у Конгресі підтримали кандидатуру Гарріс для участі в президентських перегонах

Хакім Джеффріс і Чак Шумер підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від Демократичної партії. Голосування за її офіційну номінацію відбудеться на початку серпня перед з'їздом демократів.

Новини Світу • 23 липня, 18:41 • 21446 перегляди

Любителям фантастики, детективів, комедій та пригод: що подивитись у вихідні

Підбірка захопливих фільмів у жанрах фантастики, жахів, комедії та драми для перегляду цими вихідними, серед яких "Не дивись вгору", "Битва за Землю", "Пташиний короб", "Той, що біжить по лезу 2049" та "Стукіт у двері".

УНН Lite • 5 липня, 17:54 • 118466 перегляди

Джастін Тімберлейк заарештований за водіння в нетверезому стані в Нью-Йорку

Джастін Тімберлейк був заарештований за водіння в нетверезому стані в Хемптоні, штат Нью-Йорк, після того, як проїхав знак "стоп" і не пройшов тест на тверезість.

Новини Світу • 19 червня, 15:14 • 103980 перегляди

У віці 86 років мати Мішель Обами

Мати Мішель Обами Маріан Шилдс Робінсон, яка жила в Білому домі, щоб допомогти піклуватися про своїх онуків під час президентства Барака Обами, померла у віці 86 років.

Суспільство • 31 травня, 22:55 • 38149 перегляди

Заявка Сіднея на Світовий марафон отримала поштовх завдяки рекордній кількості учасників - 24 000 бігунів

Заявка Сіднея на приєднання до світових марафонів отримала додатковий імпульс після того, як у 2024 році він досягне рекордної кількості учасників - 24 000 бігунів, що стане найбільшою аудиторією для австралійського марафону на витривалість.

Спорт • 1 травня, 15:25 • 23389 перегляди

День захисту носорогів, День директорів шкіл, Свято весни та праці. Що ще можна відзначити 1 травня

Сьогодні, першого травня, у багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи долучаються до різноманітних заходів з нагоди Дня захисту носорогів. Нині у всій Африці живуть більше 11 тисяч носорогів

УНН Lite • 1 травня, 03:03 • 137859 перегляди

187 тисяч українців переселились в США за два роки війни

За 2 роки після російського вторгнення американська програма "Об'єднаймося заради України" переселила 187 000 українців до США з відносною ефективністю і невеликими труднощами.

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Бігун із синдромом Дауна встановив рекорд у Лондонському марафоні та потрапив у Книгу Гіннеса

19-річний бігун із синдромом Дауна Ллойд Мартін став наймолодшою людиною з розумовою відсталістю, яка подолала Лондонський марафон, встановивши світовий рекорд Гіннеса.

УНН Lite • 22 квітня, 15:25 • 110858 перегляди

У США готуються до арешту активів Трампа

Генеральна прокуратура Нью-Йорка подала судові рішення про можливий арешт активів Дональда Трампа, включаючи його поле для гольфу Seven Springs і маєток, в рамках зусиль зі стягнення 464 мільйонів доларів з Трампа і його сім'ї після нещодавнього судового рішення, винесеного проти них.

Політика • 22 березня, 03:15 • 44736 перегляди