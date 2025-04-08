Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
У Дубліні півмільйона людей відзначили День святого Патріка парадом. Святкування відбулися також у Корку, Голуеї, інших містах і по всьому світу.
Рейс Air India з Чикаго до Делі повернувся в США через несправність 11 з 12 туалетів на борту. 300 пасажирів провели 10 годин у повітрі, після чого їм надали тимчасовий прихисток в Чикаго.
База ЦРУ у Вірджинії помилково з'явилася у списку продажу урядових будівель від DODGE Ілона Маска. У будівлі зберігається понад 35 000 предметів родини Обами та інші секретні матеріали.
ICE розробила чотириетапну програму для відстеження та депортації сотень тисяч неповнолітніх мігрантів у США. Адміністрація Трампа відновлює жорсткі заходи імміграційного контролю, включаючи затримання в судах.
Ціни на яйця в США зросли в 7 разів за два роки через пташиний грип, що знищив 104 млн курей-несучок. Найбільші продуктові мережі вводять обмеження на купівлю яєць через дефіцит.
Адміністрація Трампа скасувала статус тимчасового захисту для понад 600 тисяч венесуельців у США. Це відбулося незважаючи на те, що Байден продовжив цей статус на 18 місяців через гуманітарну кризу у Венесуелі.
Імміграційна влада США розпочала операцію з арешту близько 270 нелегальних іммігрантів у Чикаго. Рейд проводиться за участю ФБР та інших федеральних агентств у межах нової імміграційної політики.
У Чикаго планують провести тижневу операцію з депортації нелегальних іммігрантів, які скоїли дрібні правопорушення. До операції залучать до 200 правоохоронців.
У відсіку шасі Boeing 787-10 компанії United Airlines після приземлення на Мауї знайшли тіло людини. Правоохоронні органи проводять розслідування інциденту, особа загиблого не встановлена.
Кріс Коламбус пояснив, що мати Кевіна була успішним модельєром, а батько міг працювати в рекламі. Режисер також розповів, що переглянув 300 дітей на кастингу, хоча одразу хотів взяти Калкіна.
Колишня перша леді США поділилася планами провести Різдво на Гаваях та розповіла про труднощі з вибором подарунка для Барака. Сімейні традиції Обам залишилися незмінними після виходу з Білого дому.
У Вісконсині заарештували 84-річного чоловіка за вбивство, скоєне у 1974 році. Підозрюваного вдалося знайти завдяки генетичній генеалогії, яку вперше використали у цій справі.
Гурт АНТИТІЛА завершив тур "Culture VS War" у США, зібравши 10 млн грн для ГУР. Проєкт включав показ документального фільму, зустрічі з громадами та політиками, а також благодійні аукціони.
Діти військових та загиблих воїнів з Броварської громади відпочили у містах-побратимах. З 2022 року понад 200 дітей оздоровилися у Франції, Хорватії, США, Польщі та Німеччині.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно висунута кандидаткою в президенти від Демократичної партії. Вона стане другою кольоровою людиною та другою жінкою-номінантом від великої партії в історії США.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс засудила неправдиві заяви Дональда Трампа про її расову ідентичність. Вона заявила, що Америка заслуговує на краще, і відмовилася вступати в дебати з колишнім президентом.
Дональд Трамп заявив, що Камала Гарріс нещодавно почала видавати себе за чорношкіру для завоювання прихильності афроамериканців. Він також стверджував, що нелегальні іммігранти забирають робочі місця у чорношкірих американців.
Трамп заявив, що 'ймовірно' дебатуватиме з Камалою Гарріс перед виборами, але залишив можливість відмовитися. Він вказав на своє лідерство в опитуваннях та критику 'фейкових новин' як потенційні причини для відмови.
Ісмаель Самбада та Хоакін Гусман Лопес, ключові фігури мексиканського наркокартелю Сіналоа, здалися владі США в Техасі. Їх звинувачують у масштабній контрабанді наркотиків та пов'язаному з цим насильстві.
Сьогодні, 26 липня, любителі здорового харчування можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня тофу. У Європі та США тофу почав набувати популярності у другій половині ХХ століття, коли люди зацікавилися здоровим харчуванням.
Хакім Джеффріс і Чак Шумер підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від Демократичної партії. Голосування за її офіційну номінацію відбудеться на початку серпня перед з'їздом демократів.
Підбірка захопливих фільмів у жанрах фантастики, жахів, комедії та драми для перегляду цими вихідними, серед яких "Не дивись вгору", "Битва за Землю", "Пташиний короб", "Той, що біжить по лезу 2049" та "Стукіт у двері".
Джастін Тімберлейк був заарештований за водіння в нетверезому стані в Хемптоні, штат Нью-Йорк, після того, як проїхав знак "стоп" і не пройшов тест на тверезість.
Мати Мішель Обами Маріан Шилдс Робінсон, яка жила в Білому домі, щоб допомогти піклуватися про своїх онуків під час президентства Барака Обами, померла у віці 86 років.
Заявка Сіднея на приєднання до світових марафонів отримала додатковий імпульс після того, як у 2024 році він досягне рекордної кількості учасників - 24 000 бігунів, що стане найбільшою аудиторією для австралійського марафону на витривалість.
Сьогодні, першого травня, у багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи долучаються до різноманітних заходів з нагоди Дня захисту носорогів. Нині у всій Африці живуть більше 11 тисяч носорогів
За 2 роки після російського вторгнення американська програма "Об'єднаймося заради України" переселила 187 000 українців до США з відносною ефективністю і невеликими труднощами.
19-річний бігун із синдромом Дауна Ллойд Мартін став наймолодшою людиною з розумовою відсталістю, яка подолала Лондонський марафон, встановивши світовий рекорд Гіннеса.
Генеральна прокуратура Нью-Йорка подала судові рішення про можливий арешт активів Дональда Трампа, включаючи його поле для гольфу Seven Springs і маєток, в рамках зусиль зі стягнення 464 мільйонів доларів з Трампа і його сім'ї після нещодавнього судового рішення, винесеного проти них.