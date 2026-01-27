$43.130.01
Трамп пом'якшив тон і змінює керівництво імміграційних операцій у Міннеаполісі після другої смертельної стрілянини

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Адміністрація Трампа перетасовує керівництво операції з контролю за імміграційним законодавством у Міннеаполісі після другої смертоносної стрілянини. Грегорі Бовіно покине місто, а Том Гоман очолить місію, звітуючи безпосередньо Білому дому.

Трамп пом'якшив тон і змінює керівництво імміграційних операцій у Міннеаполісі після другої смертельної стрілянини

Адміністрація Трампа перетасовує керівництво операції з контролю за імміграційним законодавством та скорочує федеральну присутність після другої смертоносної стрілянини федеральними офіцерами у Міннеаполісі в США, і командувач прикордонної служби країни Грегорі Бовіно, як очікується, покине місто у вівторок, а сам президент США Дональд Трамп пом'якшив тон щодо операцій у Міннесоті, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що він призначає свого "прикордонного царя" Тома Гомана відповідальним за місію, причому Гоман звітуватиме безпосередньо перед Білим домом, після того, як Бовіно зазнав осуду за твердження, що вбитий чоловік, Алекс Претті, планував "влаштувати бійню" правоохоронцям, характеристику, яку влада не підтвердила.

Суботня смертельна стрілянина у Претті, медбрата відділення інтенсивної терапії, агентами прикордонної служби викликала політичну реакцію та викликала нові питання щодо того, як проводилася операція.

Керування Бовіно масштабними федеральними операціями, включаючи операції, які спричинили масові демонстрації в Лос-Анджелесі, Чикаго, Шарлотті та Міннеаполісі, викликало жорстку критику з боку місцевих чиновників, захисників громадянських прав та демократів у Конгресі.

Людина, знайома з цим питанням, повідомила Associated Press, що Бовіно є серед федеральних агентів, які залишають Міннеаполіс. 

The Atlantic повідомило з посиланням на джерела, що Грегорі Бовіно відсторонено від посади "головного командувача" прикордонної служби США і що він повернеться на свою колишню роботу в Ель-Сентро в Каліфорнії, "де, як очікується, невдовзі піде у відставку".

Рішення про його від'їзд з міста супроводжується пом'якшенням тону Трампа щодо операцій у Міннесоті, зокрема, заявами президента США про продуктивні розмови з губернатором та мером Міннеаполіса Джейкобом Фреєм.

Мер сказав, що він попросив Трампа під час телефонної розмови припинити нарощування імміграційного контролю, і Трамп погодився, що нинішня ситуація не може продовжуватися. Фрей сказав, що він продовжуватиме наполягати на тому, щоб інші учасники операції "Metro Surge" відбули.

Гоман візьме на себе відповідальність за операції з імміграційного та митного контролю в Міннесоті. Фрей сказав, що планує зустрітися з Гоманом у вівторок.

Трамп і губернатор-демократ штату Тім Волз провели телефонну розмову та пізніше зробили коментарі, які значно відрізняються від критичних заяв, якими вони обмінювалися в минулому. Їхня розмова відбулася того ж дня, коли федеральний суддя заслухав аргументи у позові, спрямованому на зупинення сплеску федерального імміграційного контролю в штаті.

Новини про від'їзд Бовіно не зупинили десятки протестувальників, які зібралися біля готелю, де, як вони вважали, зупинився Бовіно. Вони свистіли, стукали каструлями, а одна людина грала на тромбоні. Поліція спостерігала за ними та не допускала їх до входу в готель.

Доповнення

37-річний медбрат відділення інтенсивної терапії Алекс Претті був застрелений федеральними агентами в Міннеаполісі під час протистояння між співробітниками імміграційної служби та протестувальниками на вихідних.

Це вже друга смерть громадянина США в Міннеаполісі на тлі кампанії з депортації.

Юлія Шрамко

