Трамп смягчил тон и меняет руководство иммиграционных операций в Миннеаполисе после второй смертельной стрельбы

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Администрация Трампа перетасовывает руководство операции по контролю за иммиграционным законодательством в Миннеаполисе после второй смертоносной стрельбы. Грегори Бовино покинет город, а Том Хоман возглавит миссию, отчитываясь непосредственно Белому дому.

Трамп смягчил тон и меняет руководство иммиграционных операций в Миннеаполисе после второй смертельной стрельбы

Администрация Трампа перетасовывает руководство операции по контролю за иммиграционным законодательством и сокращает федеральное присутствие после второй смертоносной стрельбы федеральными офицерами в Миннеаполисе в США, и командующий пограничной службы страны Грегори Бовино, как ожидается, покинет город во вторник, а сам президент США Дональд Трамп смягчил тон относительно операций в Миннесоте, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что он назначает своего "пограничного царя" Тома Хомана ответственным за миссию, причем Хоман будет отчитываться непосредственно перед Белым домом, после того, как Бовино подвергся осуждению за утверждение, что убитый мужчина, Алекс Претти, планировал "устроить бойню" правоохранителям, характеристика, которую власти не подтвердили.

Субботняя смертельная стрельба в Претти, медбрата отделения интенсивной терапии, агентами пограничной службы вызвала политическую реакцию и подняла новые вопросы относительно того, как проводилась операция.

Руководство Бовино масштабными федеральными операциями, включая операции, которые вызвали массовые демонстрации в Лос-Анджелесе, Чикаго, Шарлотте и Миннеаполисе, вызвало жесткую критику со стороны местных чиновников, защитников гражданских прав и демократов в Конгрессе.

Человек, знакомый с этим вопросом, сообщил Associated Press, что Бовино находится среди федеральных агентов, покидающих Миннеаполис.

The Atlantic сообщило со ссылкой на источники, что Грегори Бовино отстранен от должности "главного командующего" пограничной службы США и что он вернется на свою прежнюю работу в Эль-Сентро в Калифорнии, "где, как ожидается, вскоре уйдет в отставку".

Решение о его отъезде из города сопровождается смягчением тона Трампа относительно операций в Миннесоте, в частности, заявлениями президента США о продуктивных разговорах с губернатором и мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем.

Мэр сказал, что он попросил Трампа во время телефонного разговора прекратить наращивание иммиграционного контроля, и Трамп согласился, что нынешняя ситуация не может продолжаться. Фрей сказал, что он будет продолжать настаивать на том, чтобы другие участники операции "Metro Surge" отбыли.

Хоман возьмет на себя ответственность за операции по иммиграционному и таможенному контролю в Миннесоте. Фрей сказал, что планирует встретиться с Хоманом во вторник.

Трамп и губернатор-демократ штата Тим Уолз провели телефонный разговор и позже сделали комментарии, которые значительно отличаются от критических заявлений, которыми они обменивались в прошлом. Их разговор состоялся в тот же день, когда федеральный судья заслушал аргументы по иску, направленному на остановку всплеска федерального иммиграционного контроля в штате.

Новости об отъезде Бовино не остановили десятки протестующих, которые собрались возле отеля, где, как они считали, остановился Бовино. Они свистели, стучали кастрюлями, а один человек играл на тромбоне. Полиция наблюдала за ними и не допускала их к входу в отель.

Дополнение

37-летний медбрат отделения интенсивной терапии Алекс Претти был застрелен федеральными агентами в Миннеаполисе во время противостояния между сотрудниками иммиграционной службы и протестующими на выходных.

Это уже вторая смерть гражданина США в Миннеаполисе на фоне кампании по депортации.

Юлия Шрамко

