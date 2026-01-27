Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні

Стрілки годинника Судного дня, які символізують загрозу глобальної катастрофи, перевели на чотири секунди вперед. Як повідомляє Reuters, так близько до опівночі символу глобальної ядерної катастрофи стрілки годинника ще ніколи не були, передає УНН.

У вівторок атомні вчені встановили "Годинник Судного дня" ближче, ніж будь-коли, до півночі, посилаючись на агресивну поведінку ядерних держав росії, Китаю та Сполучених Штатів, порушення контролю над ядерними озброєннями, конфлікти в Україні та на Близькому Сході, а також побоювання щодо штучного інтелекту серед факторів, що підвищують ризики глобальної катастрофи.

Бюлетень атомних вчених встановив годинник на 85 секунд до півночі, теоретичну точку знищення. Це на чотири секунди ближче, ніж було встановлено минулого року. Чиказька некомерційна організація створила годинник у 1947 році під час напруженості Холодної війни, що настала після Другої світової війни, щоб попередити громадськість про те, наскільки близько людство було до знищення світу.

Вчені висловили стурбованість щодо загроз нерегульованої інтеграції штучного інтелекту у військові системи та його потенційного зловживання для створення біологічних загроз, а також ролі ШІ у поширенні дезінформації в усьому світі. Вони також відзначили постійні виклики, спричинені зміною клімату.

"Звичайно, Годинник Судного дня стосується глобальних ризиків, і те, що ми бачили, – це глобальний провал у лідерстві", – сказала Reuters експерт з ядерної політики Александра Белл, президент і генеральний директор Bulletin. "Незалежно від уряду, перехід до неоімперіалізму та орвеллівського підходу до управління лише призведе до переведення годинника до півночі".

Видання зауважує, що це був третій випадок за останні чотири роки, коли вчені перевели годинник ближче до півночі.

"Щодо ядерних ризиків, то у 2025 році нічого не змінилося в правильному напрямку", – сказав Белл. "Довгострокові дипломатичні структури перебувають під тиском або руйнуються, загроза вибухових ядерних випробувань повернулася, побоювання щодо розповсюдження зростають, і було проведено три військові операції під прикриттям ядерної зброї та пов’язаної з нею загрози ескалації. Ризик використання ядерної зброї є неприйнятно високим".

Белл вказав на продовження війни росії в Україні, бомбардування Ірану США та Ізраїлем, а також прикордонні зіткнення між Індією та Пакистаном. Белл також згадав про постійну напруженість в Азії, зокрема на Корейському півострові, та погрози Китаю щодо Тайваню, а також зростання напруженості в Західній півкулі з моменту повернення президента США Дональда Трампа на посаду 12 місяців тому.

Годинник Судного дня — проект журналу "Бюлетень вчених-атомників", що існує з 1947 року. Рішення про пересування стрілок (або про те, що їх потрібно залишити на місці) щорічно приймається радою директорів журналу за участю експертів та вчених.

Спочатку годинник встановив на 23:53. Найбільше віддалення від півночі (23:43) зафіксували у 1991 року, після закінчення холодної війни.