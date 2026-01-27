Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине

Стрелки Часов Судного дня, символизирующие угрозу глобальной катастрофы, переведены на четыре секунды вперед. Как сообщает Reuters, так близко к полуночи символа глобальной ядерной катастрофы стрелки часов еще никогда не были, передает УНН.

Детали

Во вторник атомные ученые установили "Часы Судного дня" ближе, чем когда-либо, к полуночи, ссылаясь на агрессивное поведение ядерных держав России, Китая и Соединенных Штатов, нарушение контроля над ядерными вооружениями, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также опасения относительно искусственного интеллекта среди факторов, повышающих риски глобальной катастрофы.

Бюллетень атомных ученых установил часы на 85 секунд до полуночи, теоретической точки уничтожения. Это на четыре секунды ближе, чем было установлено в прошлом году. Чикагская некоммерческая организация создала часы в 1947 году во время напряженности Холодной войны, наступившей после Второй мировой войны, чтобы предупредить общественность о том, насколько близко человечество было к уничтожению мира.

Ученые выразили обеспокоенность по поводу угроз нерегулируемой интеграции искусственного интеллекта в военные системы и его потенциального злоупотребления для создания биологических угроз, а также роли ИИ в распространении дезинформации по всему миру. Они также отметили постоянные вызовы, вызванные изменением климата.

"Конечно, Часы Судного дня касаются глобальных рисков, и то, что мы видели, – это глобальный провал в лидерстве", – сказала Reuters эксперт по ядерной политике Александра Белл, президент и генеральный директор Bulletin. "Независимо от правительства, переход к неоимпериализму и оруэлловскому подходу к управлению лишь приведет к переводу часов к полуночи".

Издание отмечает, что это был третий случай за последние четыре года, когда ученые перевели часы ближе к полуночи.

"Что касается ядерных рисков, то в 2025 году ничего не изменилось в правильном направлении", – сказал Белл. "Долгосрочные дипломатические структуры находятся под давлением или разрушаются, угроза взрывных ядерных испытаний вернулась, опасения относительно распространения растут, и было проведено три военные операции под прикрытием ядерного оружия и связанной с ним угрозы эскалации. Риск использования ядерного оружия является неприемлемо высоким".

Белл указал на продолжение войны России в Украине, бомбардировки Ирана США и Израилем, а также пограничные столкновения между Индией и Пакистаном. Белл также упомянул о постоянной напряженности в Азии, в частности на Корейском полуострове, и угрозы Китая относительно Тайваня, а также рост напряженности в Западном полушарии с момента возвращения президента США Дональда Трампа на пост 12 месяцев назад.

Напомним

Часы Судного дня — проект журнала "Бюллетень ученых-атомщиков", существующий с 1947 года. Решение о передвижении стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала с участием экспертов и ученых.

Изначально часы установили на 23:53. Наибольшее отдаление от полуночи (23:43) зафиксировали в 1991 году, после окончания холодной войны.