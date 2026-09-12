Штат Америки подав до суду на L'Oreal через ймовірний ризик раку від засобів для випрямлення волосся

Влада Аризони подала позов проти L'Oreal, звинувативши косметичного гіганта у приховуванні інформації про можливий зв'язок засобів для випрямлення волосся з розвитком раку у жінок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Позов подала генеральний прокурор Аризони Крістін Мейс. Штат став першим у США, який звернувся до суду через ймовірні онкологічні ризики такої продукції L'Oreal.

Компанію звинувачують у порушенні законодавства про захист прав споживачів. За твердженням прокуратури, L'Oreal просувала засоби, якими переважно користуються афроамериканські жінки, не попереджаючи про ймовірний ризик розвитку раку яєчників та матки.

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Штат вимагає штрафів і відшкодування збитків, а також судового рішення, яке заборонить L'Oreal продавати відповідні засоби без попередження споживачів про можливий ризик раку.

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У позові також стверджується, що компанія протягом десятиліть просувала таку продукцію серед жінок і дітей, використовуючи сформовані стандарти краси та соціальний тиск на людей африканського походження, водночас ставлячи прибуток вище за безпеку споживачів.

L'Oreal уже стикається з понад 12 000 подібних позовів від жінок та їхніх сімей. Ці справи об'єднали у федеральному суді Чикаго в межах багаторайонного судового провадження.

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