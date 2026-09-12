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У США завершився рекордний спалах циклоспори, який охопив 21 штат і спричинив майже 13 тисяч випадків

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Спалах, пов’язаний із салатом айсберг, спричинив майже 13 тисяч випадків і дві смерті. Джерело зараження досі не встановили.

У США завершився рекордний спалах циклоспори, який охопив 21 штат і спричинив майже 13 тисяч випадків

У США оголосили про завершення найбільшого в історії країни спалаху циклоспоріозу, пов'язаного із салатом айсберг. Майже 13 тисяч випадків захворювання пов'язали саме з цим спалахом, однак його точне походження досі не встановили, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Спалах охопив 21 штат. Найбільше постраждав Мічиган, де також зафіксували 2 пов'язані зі спалахом смерті.

Загалом із 1 травня американські органи охорони здоров'я отримали повідомлення про майже 20 тисяч лабораторно підтверджених випадків циклоспоріозу – більш ніж у 16 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ще понад 6100 випадків вважаються підозрілими.

Причину масштабного зараження досі шукають

Циклоспора – мікроскопічний паразит, який може спричиняти сильну водянисту діарею. Він поширюється через людські фекалії, зокрема коли продукти контактують із забрудненими ґрунтом або водою. Фахівці досі не встановили, як сталося забруднення в масштабах, достатніх для зараження тисяч людей

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Розслідування зрештою зосередилося на салаті айсберг постачальника Taylor Farms, вирощеному в центральній Мексиці. Компанія відкликала тисячі упаковок салатів, які постачалися, зокрема, великим ресторанним мережам США.

FDA заявило, що весь відкликаний салат уже вилучений з ринку. Інспектори завершили перевірки виробників та переробного підприємства в Мексиці, однак аналіз частини відібраних зразків ще триває.

У Нью-Йорку зросла кількість жертв спалаху легіонерської хвороби20.07.26, 01:16 • 4824 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Мексика
Мічиган
Сполучені Штати Америки