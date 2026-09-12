В США завершилась рекордная вспышка циклоспориаза, охватившая 21 штат и вызвавшая почти 13 тысяч случаев заболевания

В США объявили о завершении крупнейшей в истории страны вспышки циклоспориоза, связанной с салатом айсберг. Почти 13 тысяч случаев заболевания связали именно с этой вспышкой, однако её точное происхождение до сих пор не установлено, сообщает AP, пишет УНН.

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Вспышка охватила 21 штат. Больше всего пострадал Мичиган, где также зафиксировали 2 связанные со вспышкой смерти.

В общей сложности с 1 мая американские органы здравоохранения получили сообщения почти о 20 тысячах лабораторно подтверждённых случаев циклоспориоза — более чем в 16 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ещё более 6100 случаев считаются подозрительными.

Причину масштабного заражения до сих пор ищут

Циклоспора — микроскопический паразит, который может вызывать сильную водянистую диарею. Он распространяется через человеческие фекалии, в частности когда продукты контактируют с загрязнёнными почвой или водой. Специалисты до сих пор не установили, как произошло загрязнение в масштабах, достаточных для заражения тысяч людей

Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет

Расследование в итоге сосредоточилось на салате айсберг поставщика Taylor Farms, выращенном в центральной Мексике. Компания отозвала тысячи упаковок салатов, которые поставлялись, в частности, крупным ресторанным сетям США.

FDA заявило, что весь отозванный салат уже изъят с рынка. Инспекторы завершили проверки производителей и перерабатывающего предприятия в Мексике, однако анализ части отобранных образцов ещё продолжается.

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