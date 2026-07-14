Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет

В США зафиксировали вспышку циклоспороза – паразитарной инфекции, которая уже распространилась на 31 штат, а в отдельных регионах количество случаев резко возросло за последние две недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет УНН.

Детали

Возбудителем заболевания является микроскопический паразит Cyclospora, который передается через загрязненные продукты питания и воду. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в штате Мичиган – 2640, при этом только за выходные заболеваемость там выросла на 69%. Повышение числа заражений также фиксируют в Нью-Йорке, Иллинойсе и Огайо. По состоянию на 10 июля CDC подтвердил более 800 случаев с начала мая и продолжает проверять еще более 1500.

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Симптомами циклоспороза являются водянистая диарея, потеря аппетита и веса, хотя в отдельных случаях болезнь может протекать бессимптомно. Инфекцию лечат антибиотиками, однако вакцины против нее не существует. По данным CDC, вспышки циклоспороза в США ранее связывали со свежими овощами и зеленью, в частности базиликом, кинзой, салатом и малиной.

В настоящее время CDC и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) устанавливают источник нынешней вспышки. Власти штата Мичиган рекомендовали временно избегать пакетированных салатов и тщательно мыть свежие овощи, зелень и ягоды. Смертельных случаев из-за нынешней вспышки пока не зарегистрировано.

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