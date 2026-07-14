Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет

$44.490.0250.860.02
ukenru
00:55 • 13146 просмотра
Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы
13 июля, 20:28 • 33296 просмотра
Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер
13 июля, 17:13 • 35660 просмотра
Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики
13 июля, 15:18 • 41476 просмотра
Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции
Эксклюзив
13 июля, 12:49 • 44999 просмотра
Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля
Эксклюзив
13 июля, 12:01 • 40903 просмотра
Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве
13 июля, 11:48 • 51825 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента
13 июля, 10:56 • 26891 просмотра
Зеленский подтвердил задержание экс-командира 155-й бригады и еще 9 подозреваемых по делу об убийстве двух братьев в Киевской областиPhoto
13 июля, 10:40 • 21451 просмотра
Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию
Эксклюзив
13 июля, 10:10 • 18879 просмотра
В ОГП подтвердили задержание командира 155-й механизированной бригады Лучанова по делу об убийстве
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.7м/с
73%
746мм
Популярные новости
Сестру Линдси Грэма назначили временным сенатором после его смерти13 июля, 20:58 • 10346 просмотра
Трамп объявил об обращении к нации в четверг13 июля, 21:16 • 16325 просмотра
В Киеве прогремела серия взрывов во время атаки баллистическими ракетами, работает ПВО13 июля, 21:28 • 19011 просмотра
Рубио заявил, что США не позволят Ирану ввести сборы за проход через Ормузский пролив13 июля, 22:36 • 11719 просмотра
Оккупанты демонтируют трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала – "АТЕШ"04:58 • 6300 просмотра
публикации
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 39507 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 53644 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента13 июля, 11:48 • 51821 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 45892 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 85528 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Кир Стармер
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 83159 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 119313 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 117967 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 107421 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 184462 просмотра
Актуальное
Техника
Truth Social
Золото
Фильм
Социальная сеть

Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет

Киев • УНН

 • 3202 просмотра

Паразитарная инфекция циклоспориоз распространилась на 31 штат США, число случаев резко возросло. Наибольшее количество заражений зафиксировано в Мичигане – 2640, где за выходные заболеваемость выросла на 69%.

Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет

В США зафиксировали вспышку циклоспороза – паразитарной инфекции, которая уже распространилась на 31 штат, а в отдельных регионах количество случаев резко возросло за последние две недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет УНН.

Детали

Возбудителем заболевания является микроскопический паразит Cyclospora, который передается через загрязненные продукты питания и воду. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в штате Мичиган – 2640, при этом только за выходные заболеваемость там выросла на 69%. Повышение числа заражений также фиксируют в Нью-Йорке, Иллинойсе и Огайо. По состоянию на 10 июля CDC подтвердил более 800 случаев с начала мая и продолжает проверять еще более 1500.

В Конго первые пациенты зарегистрировались для участия в рекордном испытании лечения Эболы12.07.26, 12:10 • 4704 просмотра

Симптомами циклоспороза являются водянистая диарея, потеря аппетита и веса, хотя в отдельных случаях болезнь может протекать бессимптомно. Инфекцию лечат антибиотиками, однако вакцины против нее не существует. По данным CDC, вспышки циклоспороза в США ранее связывали со свежими овощами и зеленью, в частности базиликом, кинзой, салатом и малиной.

В настоящее время CDC и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) устанавливают источник нынешней вспышки. Власти штата Мичиган рекомендовали временно избегать пакетированных салатов и тщательно мыть свежие овощи, зелень и ягоды. Смертельных случаев из-за нынешней вспышки пока не зарегистрировано.

Австралия подтвердила первый случай H5N1 у местной морской птицы10.07.26, 09:20 • 4034 просмотра

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Иллинойс
Огайо
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Bloomberg L.P.
Мичиган
Нью-Йорк
Соединённые Штаты