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Австралия подтвердила первый случай H5N1 у местной морской птицы

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

В Австралии подтвердили первый случай заражения вирусом H5N1 у местной морской птицы. Также проводятся исследования мертвого тюленя на возможное заражение.

Австралия подтвердила первый случай H5N1 у местной морской птицы

Австралия в пятницу подтвердила первый случай заражения смертельно опасным вирусом птичьего гриппа H5N1 у местной морской птицы, заявив, что также проводит исследование мертвого тюленя на предмет возможного заражения, что вызывает опасения по поводу более широкого распространения заболевания после его появления в стране в прошлом месяце, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лабораторные исследования, проведенные национальным научным агентством Австралии, подтвердили наличие вируса у большой хохлатой крачки, обнаруженной в прибрежном городе Роб в Южной Австралии, сообщила министр сельского хозяйства Джули Коллинз.

Это первый подтвержденный случай заражения морской птицы на материковой части Австралии; все остальные случаи были выявлены у мигрирующих морских птиц.

Таким образом, общее количество положительных случаев в стране достигло 12, после того как власти в пятницу также подтвердили два дополнительных случая заражения в Южной Австралии и один в Западной Австралии.

Коллинз заявила, что это событие вызывает "беспокойство", но не является неожиданным, добавив, что пока нет доказательств массовой гибели или распространения на другие популяции животных, а также на птицеводческую или сельскохозяйственную отрасли.

"Наши ученые проводят дальнейшие исследования, чтобы установить потенциальный путь заражения австралийской морской птицы", - сказала она.

"Мы знаем, что это прибрежная морская птица, ареал обитания которой частично совпадает с ареалом мигрирующих морских птиц, у которых ранее был обнаружен вирус H5", - добавила она.

Распространение вируса среди местных морских птиц – "очень плохая новость", сказал Хемиш Маккаллум, эколог-инфекционист из Университета Гриффита.

"Вполне вероятно, что это станет началом многих новых случаев", - добавил он.

Также проводилось тестирование образцов на вирус H5N1 у молодого морского котика, который погиб в четверг на Центральном побережье Нового Южного Уэльса, сообщил представитель департамента окружающей среды.

Положительный результат стал бы первым подтвержденным случаем заражения H5N1 среди млекопитающих на материковой части Австралии.

Новый Южный Уэльс стал третьим штатом в стране, где был обнаружен вирус H5N1, после того как ранее в этом месяце положительный результат был получен у перелетной морской птицы на Среднем Северном побережье.

С 2021 года этот вирулентный штамм птичьего гриппа распространился среди популяций диких птиц и млекопитающих, убив миллионы особей, заразив птицефермы, молочные фермы и даже некоторых сельскохозяйственных рабочих.

В июне Австралия стала последним континентом, который подтвердил случай заражения вирусом H5N1 на материковой части, хотя вирус был обнаружен еще в конце 2025 года на субантарктической территории острова Херд, примерно в 4100 км от континентальной Австралии.

Ученые считают, что вирус уничтожил около 13 000 детенышей тюленей на острове Херд.

Юлия Шрамко

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