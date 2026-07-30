Два подряд судебных заседания по делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесены из-за неявки адвокатов защиты

Два подряд судебных заседания по уголовному делу в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в медицинской халатности, были перенесены из-за неявки адвокатов стороны защиты. Следующее заседание по делу назначено на 30 июля, сообщает УНН.

Речь идет об уголовном производстве в отношении хирурга Виталия Русакова и врача-онколога Марины Белоцерковской, обвиняемых по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить своему пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. По заключениям судебно-медицинской экспертизы это могло привести к развитию сепсиса и смерти. Обвиняемые своей вины не признают.

В настоящее время суд находится на стадии исследования доказательств. Именно на этом этапе должны быть изучены медицинская документация, заключения судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы дела.

Дело врачей Odrex: PR на смерти пациента и обвинения судей в недобросовестности

Тем временем один из обвиняемых – хирург Виталий Русаков – в своих видеоблогах критикует интенсивность судебного разбирательства. В частности, он заявляет, что его уголовное дело должно слушаться не чаще одного раза в месяц.

"Почему тяжкие и особо тяжкие преступления судья Виктор Чаплицкий рассматривает раз в месяц, а мое дело ежедневно?", – обвиняет Русаков судью.

Подобную позицию во время судебного разбирательства высказывали и адвокаты обвиняемого. В то же время Уголовный процессуальный кодекс Украины возлагает на суд обязанность обеспечить рассмотрение дела в разумные сроки. Именно поэтому регулярное назначение судебных заседаний само по себе не свидетельствует о нарушении прав сторон, а наоборот соответствует одному из базовых принципов уголовного процесса.

Кроме того, если судебные заседания фактически не проводятся из-за постоянных переносов, утверждения о якобы чрезмерно высокой интенсивности рассмотрения выглядят, по меньшей мере, ложными.

Напомним

Ранее эксперты уже обращали внимание, что в деле о смерти Аднана Кивана фактор времени имеет принципиальное значение. Ведь каждое отложение рассмотрения приближает уголовное производство к истечению сроков давности. Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркивал, что суд должен реагировать на злоупотребления процессуальными правами, если они приводят к затягиванию рассмотрения дела.

УНН также обращал внимание, что закон допускает дисциплинарную ответственность адвокатов за систематическое или грубое нарушение Правил адвокатской этики. В частности, если речь идет о неоправданном затягивании судебного разбирательства.