Дело врачей Odrex: PR на смерти пациента и обвинения судей в недобросовестности

Обвиняемый по делу о врачебной халатности, которая могла привести к смерти пациента Аднана Кивана, врач клиники Odrex, открыто критикует председательствующего судью Виктора Чаплицкого. В многочисленных видеоблогах обвиняемый ставит под сомнение добросовестность судебного разбирательства и профессиональные качества судьи. Как врач Odrex пытается превратить смерть своего пациента в инструмент собственного продвижения, разбирался УНН.

С начала судебного разбирательства обвиняемый Виталий Русаков систематически выносит ход дела в публичную плоскость. Как минимум раз в неделю он записывает видео, в которых комментирует процессуальные решения, оценивает действия суда и публично раскрывает информацию о состоянии здоровья, лечении и течении болезни своего пациента Аднана Кивана.

Сначала объектом его критики была судья Лариса Переверзева, которая председательствовала в деле до изменения подсудности. После передачи материалов в Киевский районный суд Одессы – публичные обвинения Русакова уже направлены против Виктора Чаплицкого.

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В одном из своих многочисленных видео врач прямо заявил о якобы предвзятости председательствующего судьи и его благосклонности к стороне обвинения.

Виталий Русаков

"Поведение, которое указывает на особую благосклонность судьи Чаплицкого к стороне обвинения. Это всё-таки заказное дело", – обвинил судью Русаков.

Обвиняемый врач Odrex связывает якобы предвзятость судьи с тем, что тот отказал стороне защиты в ряде ходатайств. В то же время само по себе удовлетворение или отклонение ходатайств является обычной процессуальной практикой и относится к дискреционным полномочиям суда.

Отдельно хирург возмущается интенсивностью судебного разбирательства и требует слушать его дело максимум раз в месяц.

"Почему тяжкие и особо тяжкие преступления судья Виктор Чаплицкий рассматривает раз в месяц, а моё дело ежедневно?", – заявил обвиняемый.

По сути, обвиняемый добивается не ускорения, а замедления рассмотрения дела, в котором сам настаивает на своей невиновности. Это создаёт очевидное противоречие. Если Русаков убеждён, что действовал в соответствии с медицинскими стандартами, именно быстрое и полное исследование доказательств должно было бы быть в его интересах. Судебное разбирательство без длительных пауз позволило бы проверить выводы экспертов, медицинскую документацию и аргументы каждой из сторон.

Интересно, что при всех обвинениях Русаков говорит: "Суд уважаю". Однако эта фраза резко контрастирует со всем содержанием ролика, где судью Чаплицкого обвиняют в непоследовательности, необъективности, благосклонности к одной из сторон и участии в якобы заказном преследовании врача.

Фактически обвиняемый во врачебной халатности публично приписывает судье предвзятость ещё до завершения исследования доказательств и вынесения какого-либо решения.

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В своих роликах врач не только критикует судью, но и призывает зрителей продвигать его контент.

"Распространите это видео. Чем больше людей увидит, как работает система за закрытыми дверями, тем сложнее будет игнорировать закон. Подпишитесь на канал, чтобы получать обновления и следить за ходом дела в реальном времени", – призывает Русаков.

Таким образом, уголовное дело о смерти пациента фактически превращается в сериал для социальных сетей, где каждое судебное решение становится поводом для нового видео, а фамилия умершего – инструментом привлечения подписчиков.

Напомним

Врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

По версии следствия, после операции медики могли не назначить пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. По заключениям судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые своей вины не признают. Окончательную оценку доказательствам и действиям медиков должен дать суд.