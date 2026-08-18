Польша еще не приняла решение о передаче ракет для Patriot Украине, но США оказывают давление — чиновник

Польша еще не приняла решения о передаче Украине дополнительных ракет для Patriot, но американцы оказывают давление на польское правительство по вопросу ракет для Patriot, сообщил в эфире Polskie Radio 24 заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, пишет УНН.

Детали

Томчика спросили, передаст ли Польша Украине ракеты для Patriot. "Никаких решений по этому поводу не принято", — сказал Томчик. Он напомнил, что Польша пока поддержала Украину несколькими такими ракетами "из сотен, которые у нас есть". Он заверил, что Польша находится в безопасности. "Польские запасы полны, безопасны и пополняются", — добавил он.

Он отметил, что любое решение о передаче ракет должно быть принято на самом высоком уровне. "Сначала министр национальной обороны представляет рекомендации, а затем Совет министров принимает решение", — описал он процедуру.

"Главная потребность Украины сегодня — это защита от баллистических ракет. Такие города, как Киев и Львов, ежедневно подвергаются атакам со стороны россии. Очевидно, что Украина просит своих западных партнеров о передаче или возможности приобретения ракет для систем Patriot", — сказал заместитель польского министра обороны.

Он подчеркнул, что большинство звонков Польша получает из Соединенных Штатов.

"Именно верховный главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Гринкевич, а также администрация США очень часто передают эти призывы польскому правительству передать ракеты для систем Patriot, когда это возможно", — признал он.

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