В Минобороны Польши отвергли обвинения относительно польского потенциала из-за передачи ракет для Patriot Украине

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик ответил на критику оппозиции по поводу передачи ракет для Patriot Украине, назвав такие аргументы безумными. Он подчеркнул, что решение еще не принято, а Германия передает Украине значительно больше оборудования.