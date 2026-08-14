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В Минобороны Польши отвергли обвинения относительно польского потенциала из-за передачи ракет для Patriot Украине

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик ответил на критику оппозиции по поводу передачи ракет для Patriot Украине, назвав такие аргументы безумными. Он подчеркнул, что решение еще не принято, а Германия передает Украине значительно больше оборудования.

В Минобороны Польши отвергли обвинения относительно польского потенциала из-за передачи ракет для Patriot Украине

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик ответил на критику оппозиции по поводу ракет для Patriot для Украины, отметив, что если кто-то верит, будто передача нескольких перехватчиков могла бы подорвать возможности страны, "только сумасшедший мог бы выдумать такие аргументы", пишет УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

"Если мы действительно верим, что Польша каким-то образом потеряет свои возможности, передав Украине две-три ракеты, когда всё, что достигает Польши — а мы знаем, что такое иногда случается, — сначала попадает на территорию Украины и может быть там сбито, тогда только сумасшедший мог бы выдумать такие аргументы", — заявил заместитель министра обороны Польши Томчик в ответ на заявления оппозиции о возможной передаче Украине батарей Patriot, размещённых в Польше.

Критики этой идеи подчёркивают, что оборудование необходимо для обороны собственной территории. Политики из PiS, в частности бывший министр обороны страны Мариуш Блащак, заявили, что правительство отдаёт ракеты, которые должны защищать польское небо, польские города и польские семьи.

Томчик подчеркнул, что никаких решений по этому вопросу ещё не принято.

"(...) Я хочу ещё раз подчеркнуть, что никакого решения не принято и что такие страны, как часто упоминаемая Германия, в настоящее время передают Украине в разы больше оборудования, чем Польша", — подчеркнул Томчик.

Польша решит относительно передачи ракет для Patriot Украине в ближайшие дни - Минобороны13.08.26, 13:57 • 14775 просмотров

Юлия Шрамко

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