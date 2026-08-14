Антициклон принесёт в Украину сухую и тёплую погоду — Гидрометцентр

В пятницу, 14 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду без осадков будет обусловливать антициклон, который переместился из Западной Европы, давление продолжит расти. При этом за счёт северных потоков прохладного воздуха в передней части антициклона и небольшой облачности воздух днём успеет прогреться до комфортных значений температуры.

Теплее всего ожидается в южной части страны. .... Без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура днём 21-26°, в Закарпатье до 32°; на юге страны 24-29° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 14 августа сохранится малооблачная погода, без осадков. Температура +21°...+23°.

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