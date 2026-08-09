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The Washington Post

Под влиянием затмения: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 10–16 августа

Киев • УНН

 • 2570 просмотра

Солнечное затмение 12 августа начнёт новый цикл для всех знаков Зодиака. Астролог Ксения Базиленко советует наблюдать за событиями недели, которые станут сигналами больших перемен.

Под влиянием затмения: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 10–16 августа
Фото: www.magnific.com

Солнечное затмение 12 августа делает неделю с 10 по 16 августа особенной. Для многих события этих дней могут стать началом процессов, которые будут разворачиваться в течение следующих месяцев. Что ждет представителей всех знаков Зодиака, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

Астролог советует не спешить с выводами — внимательно наблюдайте за тем, что приходит в вашу жизнь.

Овен

Для Овнов затмение открывает очень яркий период в темах любви, творчества и самореализации. Может начаться новая романтическая история, появиться сильная творческая идея или проект, который позволит вам показать себя совершенно с другой стороны.

Особое значение могут также приобретать вопросы детей. Ближайшие месяцы способны принести здесь важные решения и изменения. Главное — не бояться делать то, что приносит вам настоящую радость.

Телец

Для Тельцов начинается важный цикл, связанный с домом, семьей и фундаментом жизни. В ближайшие месяцы могут созреть решения о переезде, приобретении недвижимости, ремонте или серьезных изменениях внутри семьи.

Но главный вопрос будет глубже: где ваш настоящий дом и что дает вам ощущение стабильности? События этого периода могут помочь создать гораздо более надежную основу для будущего.

Близнецы

Для Близнецов затмение может открыть новый информационный цикл. Важная новость, знакомство, документ, учеба или переговоры способны повлиять на планы далеко не на одну неделю.

Ваши слова сейчас могут иметь особую силу. Это хороший период для тех, кто работает с информацией, обучает, пишет, выступает или продвигает собственные идеи. Но внимательно проверяйте факты — не все, что вы услышите в дни затмения, сразу будет понятным.

Рак

Для Раков затмение открывает новую финансовую главу. В течение ближайших месяцев может измениться источник доходов, отношение к деньгам или сама оценка собственного труда.

Возможность зарабатывать больше вполне реальна, но вместе с ней может прийти необходимость пересмотреть расходы и финансовые приоритеты. Самое важное сейчас — понять собственную ценность и не соглашаться на меньшее лишь из-за страха перемен.

Лев

Для Львов это один из самых важных моментов не только этой недели, но и ближайших полугода.

Солнечное затмение происходит в вашем знаке, поэтому именно вы можете особенно сильно ощутить начало нового жизненного цикла. Могут меняться цели, статус, имидж, отношения, профессиональное направление или даже ваше представление о самих себе.

К событиям этой недели относитесь особенно внимательно. Не спешите принимать решения только под влиянием эмоций, но обязательно прислушивайтесь к своим истинным желаниям.

И именно Львам особенно рекомендуется в момент затмения записать свои цели и намерения. Ваши желания сейчас могут получить очень сильный импульс к реализации. Думайте масштабно, но честно ответьте себе: чего вы действительно хотите?

Дева

Для Дев начинается период глубокой внутренней перестройки. Может завершаться большой этап, который давно себя исчерпал, даже если внешне это пока почти незаметно.

Вам важно не спешить. Интуиция сейчас может говорить гораздо точнее, чем логика. Сны, случайные воспоминания или неожиданные осознания могут подсказать, что настало время оставить в прошлом.

Ближайшие месяцы — это подготовка к вашему новому личному циклу.

Весы

Для Весов затмение может серьезно изменить круг общения и планы на будущее. В вашей жизни могут появиться новые люди, команды или проекты, которые откроют совершенно другие перспективы.

Некоторые старые связи, наоборот, могут постепенно отойти. И это нормально. Ваша задача — понять, с кем вы действительно хотите двигаться дальше.

Один человек или одна новая идея этого периода способны очень сильно повлиять на ваше будущее.

Скорпион

Для Скорпионов затмение может стать поворотным моментом в карьере и социальном статусе.

В течение ближайших месяцев возможны повышение, смена профессионального направления, новая ответственность или выход на значительно более заметный уровень. У некоторых Скорпионов, наоборот, появится понимание, что старый профессиональный путь больше не соответствует их амбициям.

Не бойтесь ставить перед собой большую цель. Но помните: настоящий авторитет сейчас нужно подтверждать результатами.

Стрелец

Затмение может расширить вашу жизнь буквально и символически. Путешествия, другая страна, обучение, юридические вопросы, международные проекты или новое мировоззрение могут стать важной частью ближайших месяцев.

Может появиться возможность, которая сначала покажется слишком далёкой или масштабной. Не отказывайтесь от неё лишь из-за страха.

Настало время увидеть, что мир значительно больше привычных рамок.

Козерог

Для Козерогов затмение может запустить глубокую трансформацию в финансовых и личных вопросах.

Общие деньги, инвестиции, кредиты, наследство, крупные финансовые договорённости или ресурсы партнёра могут выйти на первый план. Не спешите — здесь особенно важно внимательно читать документы и понимать все условия.

В то же время это период внутренней силы: вы можете окончательно освободиться от ситуации, которая слишком долго контролировала вашу жизнь.

Водолей

Для Водолеев затмение открывает один из важнейших циклов в теме партнёрства.

В течение ближайших месяцев могут начаться серьёзные отношения, произойти важное решение в уже существующей паре или появиться сильный деловой партнёр.

Но затмение также может очень чётко показать, какие союзы себя исчерпали. Здесь главное — не держаться за отношения лишь по привычке. Правильное партнёрство должно не ограничивать вас, а делать сильнее.

Рыбы

Для Рыб затмение запускает изменения в повседневной жизни, работе и привычном ритме.

Может измениться рабочий график, появиться новый проект, команда или совершенно другой формат работы. То, как вы организуете свою жизнь сейчас, может определить ваш ритм на многие месяцы вперёд.

Особенно важно научиться беречь собственные ресурсы. Не пытайтесь быть полезными абсолютно всем. Ваше время и силы тоже имеют цену.

Главный совет недели

Это не та неделя, когда нужно силой ускорять события, считает Ксения Базиленко.

Наблюдайте за людьми, предложениями, мыслями и ситуациями, которые приходят в вашу жизнь. Именно среди них могут быть первые сигналы больших перемен, которые будут разворачиваться в течение ближайших месяцев. А 12 августа найдите немного времени для себя — и честно сформулируйте, каким вы хотите видеть следующий этап своей жизни

— пояснила астролог.

Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв09.08.26, 10:52 • 21283 просмотра

Алла Киосак

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