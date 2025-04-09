Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Аттала и всего правительства 16 июля, но они продолжат руководить текущими делами до назначения нового правительства.
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Габриэля Атталя пока остаться на посту премьер-министра страны, чтобы обеспечить стабильность после результатов парламентских выборов.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о своей отставке 8 июля, но продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета из-за отсутствия абсолютного большинства в парламенте.
Президент Франции Эммануэль Макрон совершил 25-часовой перелет в Новую Каледонию, французскую территорию в южной части Тихого океана, чтобы восстановить контроль над кризисом, вызванным бурными протестами против избирательных прав и требований независимости.
Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии на фоне насилия из-за реформы избирательного законодательства.
Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл во Францию с государственным визитом, чтобы отпраздновать 60-летие франко-китайских дипломатических отношений и встретиться с Эммануэлем Макроном.
Теракт в концертном зале под москвой заставил Францию повысить уровень террористической угрозы до чрезвычайного уровня.
Французские законодатели подавляющим большинством голосов поддержали 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, обязавшись предоставить Украине военную помощь, оружие и обучение, несмотря на оппозицию со стороны ультраправых и ультралевых партий.
Макрон встретился с лидерами французских политических партий, чтобы заручиться большей поддержкой Украины в преддверии выборов в ЕС, удвоив призывы к увеличению военной помощи, несмотря на оппозицию со стороны некоторых партий, таких как ультраправое "Национальное объединение".
Франция может направить военнослужащих в Украину для тренировки украинских сил или помощи в защите границ, при этом французские солдаты не будут участвовать в прямых боевых действиях.
Франция запрещает использовать названия мяса для продуктов растительного происхождения из-за юридической неопределенности. Премьер-министр Габриэль Аттал объявил об этом во вторник, 27 февраля.
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время встречи в Берлине отметили дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии.
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время пресс-конференции в Берлине выразили разногласия относительно заключения торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.
Премьер-министр Франции пообещал дополнительные меры для защиты французских фермеров от недобросовестной конкуренции. Это произошло после того, как фермеры пожаловались на проблемы с доходами, регулирование и экологические стандарты, которые ставят их в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами.