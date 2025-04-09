Габриэль Атталь

Правительство Франции пообещало фермерам дополнительные меры для их защиты от нечестной конкуренции

Премьер-министр Франции пообещал дополнительные меры для защиты французских фермеров от недобросовестной конкуренции. Это произошло после того, как фермеры пожаловались на проблемы с доходами, регулирование и экологические стандарты, которые ставят их в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами.