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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Франции Габриэль Атталь подаст в отставку 8 июля

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о своей отставке 8 июля, но продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета из-за отсутствия абсолютного большинства в парламенте.

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Макрон посещает Новую Каледонию, чтобы справиться с кризисом на нестабильной французской территории

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил 25-часовой перелет в Новую Каледонию, французскую территорию в южной части Тихого океана, чтобы восстановить контроль над кризисом, вызванным бурными протестами против избирательных прав и требований независимости.

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Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии на фоне насилия из-за реформы избирательного законодательства.

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Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл во Францию с государственным визитом, чтобы отпраздновать 60-летие франко-китайских дипломатических отношений и встретиться с Эммануэлем Макроном.

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Французский парламент поддержал соглашение по безопасности с Украиной, несмотря на разногласия

Французские законодатели подавляющим большинством голосов поддержали 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, обязавшись предоставить Украине военную помощь, оружие и обучение, несмотря на оппозицию со стороны ультраправых и ультралевых партий.

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Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"

Макрон встретился с лидерами французских политических партий, чтобы заручиться большей поддержкой Украины в преддверии выборов в ЕС, удвоив призывы к увеличению военной помощи, несмотря на оппозицию со стороны некоторых партий, таких как ультраправое "Национальное объединение".

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Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину

Франция может направить военнослужащих в Украину для тренировки украинских сил или помощи в защите границ, при этом французские солдаты не будут участвовать в прямых боевых действиях.

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Франция запретила использовать мясные названия для растительных продуктов

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"Расчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время пресс-конференции в Берлине выразили разногласия относительно заключения торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

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Правительство Франции пообещало фермерам дополнительные меры для их защиты от нечестной конкуренции

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