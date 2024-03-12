Французский парламент поддержал соглашение по безопасности с Украиной, несмотря на разногласия

Французские законодатели после дебатов в парламенте таки поддержали соглашение по безопасности с Украиной. Кто поддержал соглашение, а кто высказывался против пишут французские СМИ, передает УНН.

Для нас (правительства) отвернуться от Украины означало бы отвернуться от наших ценностей. Это означало бы предать доверие наших союзников и показать слабость. Это абсолютно не мир, а скорее открытые двери к новым конфликтам, новые ранения, новые войны. И поэтому с первой секунды вместе с президентом мы четко и твердо говорим, что мы рядом с Украиной, и мы будем ей помогать, чем потребуется. - подчеркнул глава правительства Габриэль Атталь перед голосованием.

Детали

За принятие франко-украинского соглашения о безопасности и ситуации в Украине проголосовали 372 парламентария, 99 - высказались против, еще 101 депутат воздержался.

Добавим, что общее количество избирателей во французском парламенте - 572. Однако на голосовании были 471. Абсолютное большинство составляет 236 голосов.

В конце концов законодатели поддержали соглашение с большим преимуществом. Впрочем, это произошло после напряженных дебатов.

Голосование за это соглашение по безопасности, подписанное между президентом (Эммануэлем Макроном) и украинским президентом (Владимиром Зеленским), не означает привлечения к эскалации войны. Речь идет о подтверждении нашей постоянной приверженности на стороне украинского народа, и это о том, чтобы сказать России, что Европа больше никогда не поддастся угрозам или страху. - высказался Сильвен Маллард, законодатель от центристской партии "Возрождение".

Против соглашения по безопасности высказывались партии "Национальное объединение" (RN) и "Непокоренная Франция" (LFI). Представители последней накануне прямо заявили, что будут голосовать против пакета.

Мы сегодня на самом деле не решаем соглашение по безопасности с Украиной - вы (правительство) его уже подписали, ни с кем не соглашаясь. Вы попросили нас подписать бланк после неприемлемых бряцающих комментариев главы государства. Мы не можем принять это - сказал Арно Ле Гал, представитель партии "LA FRANCE INSOUMISE:"

"Возможно, господин премьер-министр, цель состояла в том, чтобы сыграть хорошего парня и подтолкнуть всю оппозицию - а значит, и миллионы французов, которых они представляют - на сторону зла, в позорном выборе, который вы, кажется, хотите навязать: либо мы за Макрона, либо нас обвиняют в том, что мы сторонники Путина. Такое отношение, я говорю вам спокойно, но уверенно, является подлым", - заявила депутат от ультралевой партии Марин Ле Пен.

Аналитики отмечают, что Макрон настаивал на голосовании, пытаясь показать, что ультраправые и ультралевые являются слабыми в отношении России накануне выборов в Европейский парламент в июне, на которых опросы давно предсказывают, что РН в основном побеждает во Франции.

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10-летний договор безопасности с Украиной включает обязательства Парижа поставлять больше оружия, обучать солдат и прислать до 3 миллиардов евро (3,2 миллиарда долларов) военной помощи Украине в 2024 году.

Макрон также занял более жесткую позицию в отношении России, призывая союзников Украины срочно сделать больше. Он также не исключил присутствия западных войск в Украине, что вызвало негативную реакцию среди некоторых политиков запада.

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