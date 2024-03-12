В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину

Киев ожидает, что визит президента Франции Эмануэля Макрона в Украину завершится подписанием новых договоренностей. Об этом в эфире телемарафона заявил дипломат, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По его словам, визит президента Франции в Украину является следующим шагом для усиления сотрудничества между странами после подписания соглашения по безопасности.

У Макрона подтвердили визит президента Франции в Украину в ближайшие недели

Следующий шаг после подписания соглашения по безопасности в Париже, будет визит господина Макрона в Украину, в короткой перспективе. Собственно, чтобы наполнить более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в соглашении по безопасности. Безусловно ожидания (от визита -ред.) очень высокие. Он будет очень важен для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также безопасности в Европе - заявил Сибига.

Дополнение

В феврале в Париже президенты Украины и Франции - Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Напомним

В POLITICO заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину из-за того, что он хочет "уделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину "с ощутимыми результатами".